Стало известно, какие запчасти часто воруют с автомобилей россиян

С начала 2025 года на территории России в 2,5 вырос спрос на ряд деталей. Как говорится в исследовании страховой компании «Согласие», которое поступило в редакцию Quto.ru, это указывает на рост краж этих комплектующих с транспортных средств.

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«В условиях постоянного роста цен на автомобили, владельцы должны особенно внимательно относиться к безопасности своих транспортных средств, так как воровство, в том числе и внешних деталей, не теряет свою актуальность, а в некоторых регионах России даже переживает очередной ренессанс», — говорится в совместном исследовании страховой компании и сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace.

Уточняется. что в зоне риска — эмблемы, боковые зеркала, форсунки стеклоомывателей фар, различные накладки и заглушки, крепления стеклоочистителей, штатные камеры, колёсные диски и колпаки. В сумме россияне потратили на эти детали порядка 148 млн рублей с января по июнь.

Также уточняется, что особенно внимательными стоит быть владельцам BMW, спрос на запчасти для которых взлетел с начала года в 110,5 раза. Кроме того, на Volkswagen Polo комплектующие ищут в 13 раз чаще, на Lada — в 8,5 раз.