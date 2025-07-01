Китайские автомобили захватили рекордную долю европейского рынка

Китайские гибридные автомобили захватили рекордную долю рынка Европы. Об этом со ссылкой на данные отраслевого исследователя Dataforce сообщает Bloomberg.

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В мае компании из КНР во главе с BYD и SAIC Motor заняли рекордную долю в сегменте гибридов в девять процентов. С учетом моделей с двигателями внутреннего сгорания доля автомобилей китайских брендов, зарегистрированных в Европе, впервые превысила пять процентов.

Основной рост в Европе наблюдается в сегменте электрокаров и гибридов, где китайские производители могут использовать свои преимущества в области аккумуляторных технологий и программного обеспечения. Продажи вернулись на уровень середины 2024 года, до того как Европейский союз ввел пошлины на автомобили из КНР.

«BYD продолжала процветать и увеличивала продажи, несмотря на тарифы. Вместо того чтобы остановить их, тарифы вынуждают бренды выпускать более доступные модели», — сказал Фелипе Муньос, аналитик автомобильного консультанта Jato Dynamics.

Как ранее сообщило агентство Reuters, Китай поставляет в Россию новые автомобили под видом старых. Новый автомобиль с конвейера у производителя или дилера выкупает экспортер. После этого машина регистрируется с китайскими номерами и помечается как подержанная с нулевым пробегом. Затем автомобиль отправляется за границу. Китай поставляет их в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток. Благодаря этому китайские компании демонстрируют экономический рост, а также избавляются от машин, которые сложно продать внутри страны.