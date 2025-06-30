Эксперты рассказали о способах почистить фары в домашних условиях

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Чистые фары – это не просто красота, а безопасность. Мутное стекло или конденсат рассеивают свет, ухудшая видимость ночью и в непогоду, что может привести к аварии. Причины помутнения – солнце, перепады температур, микроцарапины и грязь. Конечно, спасет профессиональная полировка, но есть простой выход, напоминают специалисты издания Pravda.Ru.

Верните фарам прозрачность за копейки с помощью обычных кухонных средств: половинки лимона и пищевой соды. Насыпьте соду на срез лимона (не пугайтесь легкого шипения и пены) и круговыми движениями обработайте поверхность фары. Смойте влажной тряпкой и вытрите насухо. Уже после первой процедуры вы заметите, как исчезнет налет, матовость и легкое запотевание.

Для легких загрязнений некоторые также используют белую зубную пасту (без гранул), иногда смешивая ее с содой. Помните: это "скорая помощь", а не замена полировке при серьезных повреждениях пластика.

Чистить фары важно не только для зрения. Тусклый свет — повод для крупного штрафа по ПДД и даже риска временного лишения прав. А если грязь мешает работе стоп-сигналов, добавятся штрафные баллы.

Потратьте пять минут на эту простую процедуру, особенно перед поездкой или техосмотром. Это вклад не только в блеск авто, но и в вашу безопасность на дороге.