Как изменились цены на популярные иномарки с пробегом

Весной 2022 года многие иностранные производители объявили об уходе с российского авторынка, что привело к кризису. На их место пришли китайские бренды, однако многие россияне по-прежнему не готовы отказываться от более привычных корейских и европейских моделей. Тем не менее, сегодня практически единственной возможностью купить такую машину остался вторичный рынок.

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Эксперты портала 110rm.ru проанализировали предложения и сообщили, за сколько сегодня можно купить такой автомобиль.

В 2020 году бюджетный седан Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia, Renault и других массовых брендов можно было купить дешевле 1 млн рублей. После 2022 года цены на эти же машины, но уже с пробегом, резко взлетели. Теперь же спрос сократился и на первичном, и на вторичном рынке, из-за чего продавцы вынуждены снижать цены.

Например, Volkswagen Polo, который до 2022 года собирали на заводе в Калуге, сегодня стоит, в среднем, 1 471 491 рублей за автомобиль 2020 года выпуска. За последний год цены на седан снизились на 9%.

Аналогичная ситуация сложилась и с пятилетними лифтбеками Skoda Rapid, которые собирали на то же предприятии. Сегодня купить машину можно за 1 511 658 рублей, что на 9% дешевле, чем годом ранее.

Ещё один европейский бюджетник — Renault Logan — стал доступнее сразу на 13%, а цены на подержанные четырёхдверки снизились до 1 038 460 рублей.

Стоимость популярного у россиян корейского седана Kia Rio также уменьшилась относительно 2024 года на 20%. Сегодня купить автомобиль можно за 1 364 383 рублей, при этом покупателям всё ещё доступны новые седаны, выпуск которых налажен на заводе в Санкт-Петербурге под названием Solaris KRS.

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Пятилетний Hyundai Solaris на российском рынке можно купить за 1 507 140 рублей, что на 15% меньше, чем годом ранее. Уточняется, что резкое снижение средней стоимости также связано с возобновлением производства седанов на площадке в северной столице, где перелицованные машины выпускают под названием Solaris HS.