В РФ начались продажи Toyota Raize по каналам параллельного импорта

В России начались продажи компактных кроссоверов Toyota Raize по каналам параллельного импорта. На одном из сайтов объявлений стоимость такого автомобиля в топовой комплектации Z составляет 2 050 000 рублей. Именно столько просит за машину из наличия частный продавец из Улан-Удэ.

© Российская Газета

Формально в паспорте транспортного средства уже указан один владелец. Под капотом автомобиля находится 98-сильный турбированный двигатель объёмом 1 литр. В паре с двигателем трудится вариативная КПП. В салоне установлена цифровая панель приборов, а также система климат-контроля и адаптивный круиз-контроль.

По информации портала "Автоновости дня", в городе Томск можно заказать аналогичный кроссовер, но в более простой комплектации. Его стоимость составляет 2 341 400 рублей. В отличие от предыдущей модели, данный экземпляр оборудован атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 87 лошадиных сил. Трансмиссия - вариатор.

Остальные машины предлагаются с двигателем мощностью 98 лошадиных сил. В Екатеринбурге их предлагают купить по цене 2 400 000 рублей. В Омске стоимость такой модели составляет 2 485 000 рублей, в Магнитогорске - 2 500 000 рублей. В Москве и Сочи цены на автомобиль варьируются от 2 590 000 до 2 590 000 рублей. Судя по указанным в объявлениях VIN-кодам, все представленные экземпляры выпущены индонезийским заводом Astra Daihatsu Motor.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ возобновили продажи Renault Duster.