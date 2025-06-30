Прошло десять лет с момента закрытия завода GM в Петербурге: что дальше

30 июня 2025 года у питерского завода General Motors юбилей - 10 лет с момента консервации и фактически ухода концерна с российского рынка, напомнил канал AutoRun SPb.

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На предприятии в разные годы выпускались Chevrolet Captiva и Cruze, Opel Antara и Astra, а также внедорожник Trailblazer, который собирали по крупноузловому методу. Также по CKD-методу в Питере изготавливали модели Cadillac: седаны CTS, ATS, кроссовер SRX и флагманский Escalade.

Конвейер перестал функционировать в 2015 году, спустя пять лет предприятие было выкуплено Hyundai. Перезапуска площадки так и не состоялось.

Предполагается, что в настоящее время владельцем завода General Motors является входящая в структуру холдинга "АГР" компания, которая совместно с технологическим партнёром запустит здесь сборку автомобилей.

Предполагается, что это будут Jaecoo или модели под маркой Jeland, то есть в любом случае - Chery.