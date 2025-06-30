В архиве ЦРУ обнаружен каталог запчастей к "Волге" ГАЗ-21

На сайте Центрального разведывательного управления США опубликованы справочники и руководства по эксплуатации старых советских автомобилей: ЗиЛ, "Волг", "Москвичей" и других.

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Судя по описанию, документы были переданы в ЦРУ в 60-е годы и в течение полувека хранились в закрытом доступе с грифом "конфиденциально". Почему - известно лишь американской разведке. 263-страничный каталог запасных частей к ГАЗ-21 (первоначальное название М-21) "Волга", например, был издан в 1960 году объединением "Автоэкспорт" для покупателей советских автомобилей и автосервисов за рубежом. Книжка при этом издана исключительно на русском языке - но без какого-либо уровня секретности.

Гриф "Конфиденциально" справочник получил уже в ЦРУ и хранился с ним в закрытом архиве полвека, - до 2012 года. Зачем каталог с ГАЗовскими железками понадобился американской разведке - знает, повторимся, только она. Можно предположить, что во время холодной войны и ЦРУ и ГРУ собирали любую информацию о вероятном противнике, какую удавалось достать.

Помимо базовой модели, которой посвящен справоник, у ГАЗ-21 было несколько модификаций, предназначенных исключительно для экспорта: в том числе с правым рулем, для жаркого климата (ее отличала буква "Ю" в заводском индексе), автоматической коробкой передач и 1,6-литровым дизелем Perkins.

Имелась также версия ГАЗ-23 для силовых структур (главным образом для КГБ) со 195-сильным двигателем V8 от "Чайки" и автоматической КПП. В народе машина была известна как "догонялка", хотя помимо погонь исполняла и другие функции - например, сопровождала первых лиц государства.

Но в справочник для иностранцев этот автомобиль, понятно, не попал.