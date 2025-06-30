Xiaomi прокомментировал случай возгорания тормозов у кроссовера YU7

У нового кроссовера Xiaomi YU7 загорелись тормоза в ходе презентации представителям СМИ на одном из автодромов КНР. На мероприятии YU7 в топовой версии Max провел один прогревочный круг, а второй – «боевой».

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Затем кроссовер припарковали без охлаждения тормозов, и колодки загорелись. Компания прокомментировала инцидент в соцсетях, отметив, что тормозные колодки прежде всего состоят из органических материалов и имеют в своем составе минимум металла.

При нагреве они могут вступать в химическую реакцию и воспламеняться. Однако это может возникнуть, если температура составляет более 600 градусов, и длится недолго.

Что касается произошедшего на презентации, то ситуацию усугубил тот факт, что кроссовер ехал с выключенным режимом рекуперации, который позволяет снизить нагрузку на тормозные колодки, отметил автопроизводитель. Это и привело к кратковременному возгоранию, при этом тормоза продолжили работать.

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Xiaomi YU7 был представлен на прошлой неделе. Модель побила рекорд на рынке КНР, собрав 200 тыс. предзаказов за первые три минуты после начала продаж.