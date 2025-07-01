Какой должна быть дистанция на дороге в дождь

В дождь водителям следует быть особенно осторожными в плане выбора дистанции до автомобиля впереди, сказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин.

«На скорости 60 км/ч машина проезжает почти 17 м за секунду. Не будем забывать о времени реакции водителя и времени, необходимом для срабатывания тормозных механизмов, загрузки подвески и эффективного замедления», — сказал он.

Эксперт отметил, что в ПДД нет жёстких ограничений по дистанции и каждый водитель определяет её самостоятельно, учитывая дорожное покрытие, видимость и собственную реакцию на конкретном автомобиле.

«В среднем следует увеличить дистанцию в дождь в 1,5—2 раза по сравнению с движением в сухую погоду. Также в дождь нужно включать ближний свет фар. Это позволит лучше обозначить машину на дороге, сделать её более заметной», — пояснил специалист.

Большегрузные автомобили и автобусы также могут доставить водителю неудобства в дождь, продолжил он.

«Из-за габаритов и ширины покрышек они выбрасывают из-под колёс большое количество воды. Попадая на лобовое стекло, она может лишить водителя обзора. Лучше всего стараться объезжать эти автомобили по более широкой траектории, заранее включив ускоренный режим дворников», — сказал он.

Если всё-таки ослепило, нужно включить аварийную сигнализацию и, не меняя траектории, сбавить скорость, пока нормальная видимость снова не появится, посоветовал он.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что до 3 июля в Москве ожидается пасмурная погода с дождями.