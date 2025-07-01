Среди россиян растет спрос на японские мотоциклы

По данным аналитиков, майские продажи мототехники с пробегом составили 18 300 единиц, что на 1,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было реализовано 18 500 единиц, и на 2,7% меньше, чем в апреле текущего года, когда россияне приобрели на вторичном рынке 18 800 единиц мотоциклов с пробегом.

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Больше половины проданных в мае байков были произведены в Японии (доля — 53,5%), каждый восьмой — в Китае (12,2%), каждый двенадцатый — в Германии (7,8%). Доля американских мотоциклов в общем объёме реализации составила 6,1%, практически столько же — доля российской мототехники.

В марочном рейтинге на вторичном рынке в лидерах по-прежнему Honda, результат которой составил почти 3 800 единиц. Следом идут ещё три японских бренда — Yamaha (2 800), Suzuki (1 600), Kawasaki (1 600). Замыкает «пятёрку» самых продаваемых — немецкий BMW (1 400).

В модельном рейтинге лучший результат у Honda CBR (842 единиц). На втором месте ещё одна модель Honda — CB (644). В «пятёрку» вошли ещё три японские модели — Yamaha XVS (370), Yamaha YZF (367) и Suzuki GSX (364).