В России появится свой конкурс автомобильной элегантности

Дата уже назначена: 6 сентября 2025 года в подмосковном гольф-клубе «Пирогово» будут определены самые выдающиеся автомобили разных эпох. Вместе соберутся редкие старинные автомобили, которые в обычной жизни скрыты в частных коллекциях, музейных складах и реставрационных мастерских.

© Motor.ru

Жюри, в состав которого войдут эксперты, коллекционеры и другие авторитетные персоны автомобильного мира, будет оценивать автомобили по ключевым критериям: дизайн, сохранность, подлинность.

Вдохновением и ориентиром послужили такие известные во всем мире мероприятия, как Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии , Pebble Beach Concours d'Elegance в США и Hampton Court Palace Concours of Elegance в Великобритании — конкурсы элегантности, как их принято называть на западе.

Подобные конкурсы подразумевают живописное место проведения, экспертное жюри, гостей и большое количество раритетных автомобилей. Главный трофей предназначен для самого необыкновенного автомобиля. Программу обещают в лучших традициях «Автокультуры»: это и сама экспозиция автомобилей-участников, и культурно-образовательная часть для гостей с дискуссиями на актуальные темы и прогулками на ретро-яхтах, экскурсии по гольф-клубу и общение с единомышленниками под живое исполнение джазовых музыкантов. Кульминацией Конкурса послужит церемония награждения с вручением ценных и памятных призов.

© Михаил Марков/Автокультура

© Михаил Марков/Автокультура

© Михаил Марков/Автокультура

© Михаил Марков/Автокультура

© Михаил Марков/Автокультура

«Мы долго вынашивали идею проведения подобного Конкурса, тщательно готовились и старались учесть многие важные нюансы. Ведь это первое мероприятие в нашей стране подобного формата и для нас очень важно, чтобы оно было проведено по всем международным канонам» — говорит Никита Муравин, основатель проекта «Автокультура», популяризатор автомобильной культуры в России.

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© Михаил Марков/Автокультура

Местом проведения первого в России автомобильного конкурса элегантности выбран гольф-клуб «Пирогово», а генеральным партнером конкурса станет бренд Gislaved, который производит в России шины премиум-сегмента. По задумке организаторов, конкурс должен стать регулярным. Подробности можно узнать на официальном сайте «Автокультуры».