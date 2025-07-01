Автоэксперт объяснил предложение повысить пошлины за получение прав

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил предложение повысить пошлины за получение водительских прав и выдачу паспорта транспортного средства. Нововведения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

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— Последний раз размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения повышался в 2015 году. <...> Уже сейчас получается, что данная услуга предоставляется автомобилистам существенно дешевле ее фактической себестоимости, — объяснил эксперт. По его словам, главным мотивом стала корректировка в связи с изменением цен. — Конечно, всем хочется платить меньше, но у каждой услуги есть объективная себестоимость, — пояснил Шкуматов. Автоэксперт убежден, что корректировка не вызовет серьезных нареканий. — К тому же водительское удостоверение обновляется один раз в десять лет, а средний срок владения автомобилем в стране сейчас составляет около шести лет. В этом смысле финансовая нагрузка на автомобилистов будет минимальной, — заключил специалист в беседе с RT.

С июля в России также начнут действовать новые штрафы и меры в сфере дорожного движения и автотранспорта. Так, дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО. Пока это будет носить предупредительный характер, но со следующего года нарушителей начнут штрафовать.