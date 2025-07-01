Почему на биржах подорожал бензин марок Аи-92 и Аи-95

© Дума ТВ

По результатам биржевых торгов в июне цена на бензин марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» выросла в среднем на 12% и достигла максимальных значений для 2025 года.

Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев («Единая Россия») в разговоре с «Дума ТВ» пояснил, что рынок находится в состоянии постоянного поиска равновесия между спросом и предложением, а что касается повышения цен, то оно, как правило, носит временный характер и связано с определенными сезонными факторами. Однако, на его взгляд, важнее не стоимость на бирже, а ситуация на заправках.

И здесь крайне важно, чтобы соблюдалось правило, о котором мы ведем речь в последние годы. О том, что стоимость топлива для нужд населения, того, что продается на заправках, стоимость его не должна увеличиваться выше, чем реальный уровень инфляции по итогам года. В последние годы этого показателя добиваться удается, несмотря на все трудности, объяснил Канаев.

Он сообщил, что принимаются меры, в том числе по введению ограничений на экспорт топлива, будь то дизельного или бензинового, чтобы удовлетворить, в первую очередь, потребности рынка и, конечно же, граждан.