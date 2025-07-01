Специалист оценил вероятность введения полного запрета на экспорт топлива

Эксперт оценил вероятность введения полного запрета на экспорт топлива
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков оценил вероятность запрета на экспорт бензина из России. Эксперт считает, что пока таких предпосылок нет.
«То есть эта мера вводилась в два предыдущих года. Фактически там речь шла о том, что в момент, когда у нас один из крупнейших НПЗ был на долгом ремонте, у него оборудование сломалось, которое раньше доставляли из Европы, и плюс еще были повреждения периодически на других НПЗ. И вот тогда в качестве превентивной меры, потому что мы были на грани определенного дефицита, вводился запрет на экспорт бензина, но сейчас такой проблемы нет, у нас все НПЗ работают. Кстати, производство бензина за последние годы возросло. Традиционно за год мы экспортируем 10% от произведенного бензина, 90% идет для внутреннего рынка. По дизелю 50% для внутреннего хватает, а еще половину вывозят. Поэтому, если бы уж у нас 10% производства бензина остановилось, вот тогда можно было бы задумываться о том, чтобы запретить экспорт. То есть был бы риск дефицита. Но сейчас такой сложности нет. Тут есть экономические вопросы, у нас бывали случаи, когда бензин, произведенный для внутреннего рынка, потом перекупщики экспортировали. Вот это действительно могут запретить на постоянной основе», — сказал он в эфире Радио «Комсомольская правда».
Юшков отметил, что если запретить производителям бензина вывозить тот объем, на который они не получили демпфер, то в стране начнется переизбыток топлива.
«Через пару месяцев будет переизбыток, предложения будут переполнены все хранилища топливные. И что надо будет тогда останавливать НПЗ? По бензину, в общем-то, и так у нас рынок заполнен. Я думаю, что это определенный сигнал производителям, что, мол, продолжайте сдерживать стоимость, иначе мы вам дадим кнут в виде запрета на экспорт, и вы не заработаете экспортом, вам некуда будет деть топливо, поэтому давайте договариваться по-хорошему», — подытожил эксперт.
Напомним, Кабмин ввел запрет на экспорт бензина до 31 августа.