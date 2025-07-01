Volkswagen готовится к расширению географии продаж своего нового паркетника

Марка Volkswagen готовится к расширению географии продаж своего нового компактного паркетника. В плане дизайна предназначенные для разных стран машины повторяют друг друга. А вот техника разнится в зависимости от рынка.

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Кроссовер Volkswagen Tera стартовал в Бразилии в мае текущего года, только там его пока производят и продают. Однако еще перед запуском модели компания заявила о том, что местным эксклюзивом новинка не будет: паркетник появится «в более чем 20 странах на двух континентах». Понятно, что основным ареалом обитания Tera бразильской сборки станет в целом Южная Америка (о втором континенте информации по-прежнему нет). Ну а одним из первых экспортных рынков для Теры окажется Колумбия – на днях там провели презентацию пятидверки.

Напомним, в основе VW Tera лежит платформа MQB-A0, на которой также построены хэтчбек VW Polo, старшие паркетники Nivus и T-Cross. Длина Теры равна 4151 мм, колесная база – те же 2566 мм, что и у южноамериканского хэтча.

В плане дизайна экспортный кроссовер ничем не отличается от версии для Бразилии. Среди особенностей внешности VW Tera – «мускулистые» бока и агрессивные бамперы. Главные фишки внутри – усеченный руль и «прилепленный» к передней панели планшет мультимедиа.

По данным колумбийских СМИ, уже в базе местный кроссовер имеет шесть подушек безопасности и систему автоторможения с функцией обнаружения пешеходов. В Бразилии для Tera также предусмотрены виртуальная приборка, климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Вероятно, в других странах у паркетника аналогичное оснащение.

Бразильцам самый дешевый паркетник предложен с трехцилиндровым атмосферником 1.0 MPI, который традиционно для этой страны «питается» как бензином (77 л.с.), так и этанолом (84 л.с.). А вот в Колумбии начальные версии будут доступны с чисто бензиновым четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.6 MSI мощностью 110 л.с. Как и бразильский базовый кросс, экспортный вариант с атмосферником получил механику. Более дорогие исполнения вне зависимости от страны оснащены турботройкой 1.0 TSI и классическим автоматом: в Колумбии этот двигатель выдает 99 л.с. (в Бразилии мощность составляет 109 или 116 л.с. – бензин/этанол). Привод же в любом случае только передний.

Заказы на Volkswagen Tera в Колумбии начнут принимать в августе. При этом там уже объявлены предварительные цены: в пересчете с местной валюты на наши деньги паркетник обойдется где-то в 1,5 млн – 2 млн рублей (по актуальному курсу).