Lada Vesta с новой МКП прошла тестирование

В начале года с конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные экземпляры Lada Vesta с 6-ступенчатой МКП производства китайской компании WLY. Ей агрегатируется топовый двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Эксперт "За рулём" Кирилл Милешкин рассказал о плюсах и минусах новой трансмиссии "Весты".

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Первое впечатление, сказал специалист, положительное, передачи переключаются максимально легко и четко.

"Первые же километры заставили вспомнить Renault Duster. Можно без проблем трогаться со второй передачи и ехать на ней до 40 км/ч - обороты не напрягают", - говорит Милешкин. По его словам, на второй передаче можно ползти в пробке, лишь "поигрывая" сцеплением, а первая будет нужна в случае, если потребуется резкое ускорение, либо в случае езды с прицепом.

В будущем эта же коробка передач появится на кроссовере Lada Azimut, который дебютировал 18 июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На новой модели 6МКП агрегатируют 120-сильный мотор объёмом 1,6 литра.