Эксперты будут довольны: тест-драйв Geely Atlas AWD

Полный привод и классический автомат – надёжный рецепт успеха для любого кроссовера на российском рынке. В противном случае модель тут же заклеймят позором в комментариях эксперты разной степени адекватности, но за Geely Atlas теперь можно почти не переживать: нынче он обзавёлся и «правильной» версией.

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Немного отличий

Geely Atlas текущего поколения в кузове FX11 с передним приводом и 7-ступенчатым роботом мы уже тестировали, так что повторяться особо не будем, а сосредоточимся главным образом на отличиях новой версии с полным приводом и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом от «просто» Атласа. Кстати, он никуда не пропал из модельной линейки и по-прежнему доступен в продаже.

Собственно, снаружи полноприводный кроссовер отличается одной-единственной деталью – маленьким значком с аббревиатурой AWD в правом углу крышки багажника вместо шильдика с названием модели, который переехал в левый угол. Габариты, дорожный просвет – всё это осталось прежним. Никакого внедорожного декора тоже не появилось. И большие 20-дюймовые диски версии Flagship Sport на месте – в кои-то веки на китайской модели пропорциональные колёса! Ну и в целом Atlas по-прежнему выглядит самым футуристичным Geely.

Намётанный глаз найдёт внутри чуть больше изменений, чем снаружи. В первую очередь разницу заметят задние пассажиры, потому что у них под ногами появился вполне ощутимый центральный тоннель, в то время как у переднеприводной версии пол относительно ровный. А если углубиться в меню мультимедийной системы на 13,2-дюймовом дисплее, можно найти два новых режима движения – Snow и Off-Road. На этом всё – остальное нам знакомо по переднеприводной версии Атласа.

Хайтек и ретро

Здесь всё так же просторно, хотя с точки зрения материалов интерьер довольно эклектичен – цветов и фактур здесь всё-таки слишком много. Интересны солнечные козырьки в стиле ретро, нижняя половина которых сделана из прозрачного тонированного пластика. Необычно, но… довольно бессмысленно. Опустив их, чувствуешь себя водителем старого междугородного автобуса. Ещё одно решение из разряда «лишь бы не как у всех» – клавиши стеклоподъёмников с обратным принципом работы.

А эти дефлекторы, словно лишённые корпуса? Выглядят они странновато, воздушные потоки распределяют тоже так себе. Приятен руль и «хрустальный» селектор коробки передач с алгоритмом работы а-ля Volvo – то есть, с двойным переключением через нейтраль в каждую сторону. А ещё здесь есть навязчивые аббревиатуры CMA на креслах и руле, напоминающие о шведской платформе. Зачем это нужно, непонятно, ведь от Вольво в интерьере нет ничего, кроме разве что подрулевых рычажков.

Водительское кресло с выдвижным экстендером подушки довольно удобное – удачно подобраны мягкость и профиль. Сзади просторно, но диван не регулируется, а из развлечений есть только пара дефлекторов, два разъёма USB и панорамная крыша. Ну и откидной подлокотник с мелкими подстаканниками. Даже подогрев можно включить только через меню мультимедийки. Зато очень круто, что длительность работы подогрева сидений можно настраивать: 5, 15, 30 минут или загадочное «длительное» время.

Обидно, что сзади нет контурной подсветки – она в Atlas необычная, в виде вертикальных, а не горизонтальных полосок. На тоннеле многовато «рояльного лака», а вот внутренние ручки открывания дверей, словно встроенные в поручни подлокотников, понравились – красиво и удобно. Материалы отделки, к слову, довольно качественные – кожзам тактильно приятен, и собрано всё аккуратно. Багажник выглядит скромнее заявленного, ибо указанные в паспорте 650 литров получены при измерении под крышу. К тому же отсек отделан жёстким пластиком, который легко царапается, а вещи в нём гремят.

Полезные обновки

Полноприводный Atlas AWD сохранил 2,0-литровый бензиновый турбомотор JLH-4G20TDJ мощностью ровно 200 сил с непосредственным впрыском, но сменил китайский 7-ступенчатый робот на классический 8-ступенчатый автомат Aisin TG-81SC. Коробка, скажем так, проверена временем: выпускается она ещё с 2013 года. За тягу на задних колёсах отвечает муфта BorgWarner шестого поколения. В остальном – без изменений. Ну разве что снаряжённая масса выросла с 1685 до 1800 килограммов.

Автоматическая трансмиссия работает отлично – передачи переключаются быстро и плавно, момент смены ступеней почти незаметен, в отличие от роботизированной коробки на переднеприводном Атласе. Но главное – привод на все колёса наконец-то позволяет полноценно реализовать все 325 Н·м тяги. Потому что переднеприводный кроссовер постоянно срывал ведущие колёса в пробуксовку при мало-мальски энергичном старте с места.

Здесь же – другое дело! Atlas и с места трогается намного увереннее, и ускоряется охотнее, хотя цифры разгона до сотни в характеристиках у обеих версий одинаковы. Но даже летом на сухом асфальте, слегка приправленном пылью и песком, полноприводная версия всегда будет впереди. Что уж говорить про зиму и межсезонье с вечной грязью, слякотью и льдом. Наконец, тягой удобнее управлять: кроссовер не такой резкий, он мягче и спокойнее откликается на педаль газа. Кстати, с автоматической коробкой на пять километров в час выросла максимальная скорость… Но гонять на Geely не хочется – приятнее ездить размеренно и непринуждённо.

Тем более что подвеска у Атласа довольно комфортная. Мелкие неровности или щербатый асфальт он почти не замечает, лежачих полицейских проходит мягко, не встряхивая пассажиров. Разве что острые края откровенно неприятны для низкопрофильных шин. Управлять работой полного привода можно только путём смены режимов движения – принудительной блокировки муфты не предусмотрено. К четырём прежним режимам – Eco, Comfort, Sport и настраиваемому «Интеллектуальный» – добавились Snow и Off-Road.

Раскисшую после дождей подмосковную грунтовку штурмовать лучше во «внедорожном» режиме – так муфта быстрее всего подключает задние колёса. «Снежный» режим работает чуть более лениво. Видимо, чтобы не допускать пробуксовки на скользком покрытии. Так или иначе, преднатяга муфты нет ни в одном режиме – задняя ось включается лишь после того, как провернутся передние колёса. Неизбежная расплата за полный привод и автомат – расход топлива. В городском режиме Atlas запросто потреблял 13 литров бензина на сотню.

Цена удобства

Ну и ещё один неминуемый нюанс – цена. Самый доступный переднеприводный кроссовер с роботизированной трансмиссией стоит 3 512 990 рублей, полноприводная версия с автоматом – 3 717 190 рублей. Чуть дороже обойдётся топовая модификация Flagship Sport с передней ведущей осью – 3 817 190 рублей. Одноимённая комплектация в случае с версией AWD стоит уже 4 017 190 рублей, то есть, в любом случае за полный привод с автоматом придётся доплатить 200 000 рублей. В общем-то, объективно немного. С учётом приличной стоимости автомобиля, конечно.

И упакован Атлас вполне неплохо. Базовая комплектация Luxury оборудована 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей с люком, двухзонным климат-контролем, подогревом сидений, руля и ветрового стекла, электрорегулировками передних сидений, системой кругового обзора, шестью подушками безопасности, бесключевым доступом и прочими приятными мелочами.

Версия Flagship вдобавок оснащена причудливыми солнцезащитными козырьками, вентиляцией передних кресел, экстендером подушки водительского сиденья, проекционным дисплеем, аудиосистемой с 11 динамиками вместо шести, а также электроприводом багажной двери. Топовая комплектация Flagship Sport щеголяет двухцветной окраской кузова, 20-дюймовыми колёсами, подсветкой передней эмблемы и «хрустальным» селектором трансмиссии.

Полноприводный Geely Atlas кажется сбалансированным автомобилем: он комфортен, хорошо управляется и вообще производит довольно приятное впечатление машины без явных провалов по ходовым качествам, комфорту или эргономике. Разве что внешность у него на любителя, в отличие от более традиционных Monjaro или Tugella. Есть только одна проблема – непонятно, зачем теперь в модельной линейке нужна переднеприводная версия с роботом.