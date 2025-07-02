Кроссоверы Xcite установили рекорд продаж в июне

Кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 завершили июнь с хорошим результатом. По данным дилерской сети Lada, через которую реализуются эти автомобили, в прошлом месяце было продано 1307 единиц X-Cross 7 и 311 кроссоверов старшей модели. Тираж с момента старта продаж этих автомобилей на рынке в мае 2024 года - 9523 автомобиля.

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Увеличением спроса ООО "Автозавод Санкт-Петербург", выпускающее "Иксайты", обязан щедрым маркетинговым предложениям, которые пролонгированы и на текущий месяц.

Выгода при покупке переднеприводного X-Cross 7 с учётом финансовых программ и трейд-ина достигает 650 000 рублей, что снижает стартовую цену до 1 849 000 рублей. Максимальная скидка на флагманский кроссовер на 100 тысяч рублей больше, поэтому цены стартуют от 2 249 000 рублей.

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