В России открыли предварительные заказы на семейные микровэны Kia Ray

В России открыли предварительные заказы на новые семейные микровэны Kia Ray, название которых допускает двоякое произношение. Приобрести автомобиль можно только по предварительному заказу, а начальная стоимость модели составляет от 2 074 000 рублей.

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По информации, размещённой на одном из популярных сайтов объявлений, оформить заказ на Kia Ray в настоящее время возможно только во Владивостоке. Разные компании предлагают доставку по цене от 2 074 000 до 2 390 000 рублей, однако окончательная стоимость может меняться в зависимости от курса валют на момент оформления сделки.

Микровэны Kia Ray предлагаются с богатыми комплектациями. В салоне — кожаная отделка, сиденья цвета слоновой кости, цифровая приборная панель с 4,2-дюймовым экраном, мультимедийная система с сенсорным управлением, камера заднего вида, светодиодная оптика, подогрев и вентиляция передних кресел, электронный стояночный тормоз, кожаный мультируль, кнопка запуска двигателя и круиз-контроль с системой удержания в полосе.

Все автомобили оснащаются 1,0-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 76 лошадиных сил, в паре с ним работает классическая 4-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод — передний.

Модель Kia Ray построена на удлинённой платформе хэтчбека Picanto, хорошо известного российским водителям. Длина обеих моделей составляет 3595 мм, однако Kia Ray отличается увеличенной высотой кузова до 1700 мм. Автомобиль получил удобную компоновку: сдвижная дверь для пассажиров расположена с правой стороны, а с левой — распашная.

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