В РФ продают ГАЗ М-20 "Победа" на базе Mercedes за 5 млн рублей

В ходе мониторинга классифайдов "РГ" обнаружила в продаже уникальный автомобиль, стилизованный под ГАЗ М-20 "Победа" и построенный на агрегатах "Мерседеса". Все переделки узаконены, отметил владелец, поэтому проблем с перерегистрацией не возникнет.

© Российская Газета

Автомобиль построен на базе Меrсеdеs СL 500 (W215) 2004 года выпуска, от него же достались двигатель с кастомизированной крышкой, коробка передач, ходовая, а также электроника. Все изменения отражены в ПТС.

Владелец также отметил, что таких машин в России только три.

Цена - 5 000 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о белорусском проекте "Волгатти" - гибриде BMW, Bugatti и "Волги" ГАЗ-21.