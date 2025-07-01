Как определить остаточную мощность мотора своего авто

С течением времени любой автомобиль начинает приносить своему владельцу меньше удовольствия, чем раньше: кажется, что мощность двигателя снижается, а вместе с ней - и скорость, и разгон. В чем кроется причина, сказать сложно: может быть, чувства водителя притупились, а может быть, двигатель требует ремонта. Возможно, дело не в неисправности, а в усталости. Портал "Автовзгляд" рассказал о том, существует ли инструмент, способный выявить реальную остаточную мощность авто.

© Российская Газета

Сегодня российские водители предпочитают покупать подержанные автомобили. На каждые 100 новых, только что сошедших с конвейера, приходится 6 тысяч подержанных, но недавно купленных.

В документах, сопровождающих железных коней, указываются характеристики двигателя, такие как мощность и крутящий момент. Однако реальное состояние машины после 2-3 владельцев может сильно отличаться от заявленных параметров. Причиной этого могут быть забитые топливные форсунки, изношенный бензонасос или катализатор.

Вопросов обычно больше, чем ответов, и для того, чтобы понять, в чем конкретно кроется причина, специалисты портала советуют начать с трех простых шагов.

Прежде всего, нужно прислушаться к своим ощущениям. Как машина едет, как набирает обороты, как тормозит. Невозможно не заметить вялый разгон, повышенный расход топлива и отсутствие ожидаемой динамики.

Традиционное техническое обслуживание, включающее замену масел и фильтров, диагностику тормозной системы и проверку ремней приводов, является обязательной процедурой. Однако если этот пункт не принес результат, не стоит отчаиваться и соглашаться в одночасье на капитальный ремонт ДВС.

Разумным решением в таком случае будет посещение динамометрического стенда, который позволяет провести комплексное тестирование двигателя без его демонтажа. Данная процедура включает в себя установку машины на специальную платформу с роликовым приводом, последующую фиксацию и запуск силового агрегата. В результате измерений определяются ключевые параметры, такие как мощность, крутящий момент и другие характеристики работы двигателя. Это позволяет объективно оценить текущее техническое состояние и выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, что способствует продлению срока службы машины и оптимизации эксплуатационных расходов.

Тем не менее следует учитывать, что данное устройство не предоставляет точных данных: разброс показателей зависит от различных аспектов, включая качество топлива в баке, степень износа множества компонентов и даже уровень влажности воздуха.

Если отклонение в показаниях динамометрического стенда составляет от 3 до 10 лошадиных сил при паспортных данных в 200 лошадиных сил, это свидетельствует о нормальном функционировании двигателя. В таком случае следует обратить внимание на возможные неисправности в тормозной системе, приводном механизме или на качество топлива.

Однако если разница между фактическими и паспортными показателями составляет более 25%, это может указывать на необходимость проведения диагностики и технического обслуживания двигателя.

Для оптимизации работы мотора настоятельно рекомендуется осуществить комплексную очистку топливной аппаратуры с использованием специализированных моющих средств, заменить свечи зажигания, отрегулировать работу форсунок, установить новые маслосъемные колпачки и кольца, а также заменить устаревший топливный насос на более современный и надежный аналог. После чего следует повторно провести замеры на динамометрическом стенде для оценки эффективности проведенных работ.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что нужно сделать сразу после покупки китайского автомобиля.