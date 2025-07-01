Тест-драйв Haval H3: городской меломан на колесах

Если бы автомобиль был музыкальным альбомом, то Haval H3 оказался бы сборником хитов для городской молодёжи. Внешне — с обложкой в стиле нео-ретро, внутри — с азартным звуком напористого дебютанта.

© Allroader.ru

На китайском рынке модель известна как Kugou, что в переводе означает «крутая собака», а в России она получила индекс H3, следуя традиции локализованных имен бренда Haval. Представленная в Китае в 2022 году, модель стала логическим продолжением концепции «3/4 внедорожника» — кроссовера с брутальным обликом, но городской сущностью. Под капотом модернизированная техника, в салоне визуальный драйв и мощный звук, а в позиционировании ставка на индивидуальность.

Семейство Haval и без того не бедствует на эффектные кроссоверы, но H3 стал тем самым «пацаном с колонкой», который бодро заходит в компанию и сразу её раскачивает. Это не просто транспорт, это мобильная сцена.

Характеристики: компакт, но не простой

Конструктивно Haval H3 базируется на платформе L.E.M.O.N, которая уже зарекомендовала себя в других моделях Great Wall, например, в любимом российскими автомобилистами Haval Jolion.

Габариты модели подчеркивают её компактный, но уверенный характер: длина кузова 4520 мм, колесная база 2710 мм, ширина 1875 мм, а клиренс составляет честные 196 мм. Машина позиционируется как городской кроссовер, но благодаря компоновке с приличным просветом и короткими свесами она не пасует и на разбитых дорогах.

На выбор предлагаются два варианта бензинового турбомотора объемом 1,5 литра. В базовой версии двигатель развивает 150 лошадиных сил и 218 Нм крутящего момента — этой тяги достаточно для уверенной езды по городу. Но если душа просит большего, Tech+ 4WD комплектуется более мощным вариантом того же агрегата — 184 л.с. и 275 Нм. В паре с ними работает 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Это надежный, экономичный и, по заявлениям разработчиков, специально лишённый системы «старт-стоп» тандем, чтобы не раздражать водителя постоянными перезапусками на светофорах.

Дизайн: ретро с намеком на Bronco

Облик Haval H3 нельзя спутать ни с чем. Прямые линии, рубленые формы и закос под внедорожную классику здесь не случайны. Фары круглые, в духе раннего Defender или нового Bronco, с характерными крестовыми дневными ходовыми огнями.

Лаконичная и узкая решётка радиатора с вертикальными насечками на горизонтальных планках — как у армейских внедорожников, а задняя часть украшена «ложной» запаской, стилизованной под внешний кофр. Хотя внутри неё нет колеса, будущие версии обещают превратить её в настоящий багажный отсек для походных принадлежностей. Сбоку — высокие подоконники и слегка зауженные окна, дополнительно подчёркивающие внедорожный силуэт.

Дизайнеры явно старались сделать автомобиль узнаваемым, и у них это получилось. В кузове ощущается не только практичность, но и лёгкий налёт дизайнерской иронии, словно автомобиль подмигивает всем, кто воспринимает класс SUV слишком серьёзно.

Салон и багажник: просторно и с настроением

Если снаружи H3 старается быть брутальным, то внутри он расслабляется и включает музыку. Салон автомобиля встречает водителя и пассажиров контрастной отделкой, мягкими сиденьями и, пожалуй, одной из самых эффектных мультимедийных систем в классе. Основная фишка — аудиокомплекс от JVC с 18 динамиками, сабвуферами и вибродинамиками в спинках передних сидений. Звук буквально проходит через тело, создавая ощущение погружения в концертный зал. Интересная особенность — система умеет определять, кто подал голосовую команду, и открывает окно с нужной стороны или включает музыку только на определённом канале.

Мультимедиа работает под управлением интерфейса Coffee OS 3.5 с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, беспроводной зарядкой на 50 Вт и функцией «умного пробуждения». А еще здесь есть климат-контроль, камеры кругового обзора с высоким разрешением и ассистенты второго уровня автономного вождения. Система адаптивного круиза работает чётко, держит дистанцию, считывает дорожные знаки, а при торможении в пробке делает это мягко и без рывков. Единственный нюанс — громкие голосовые подсказки, которые не все водители оценят.

Салон Haval H3 имеет 5 посадочных мест. Спереди просторно, водительское кресло с электрорегулировкой, а у топ-версий — еще и с памятью. Руль регулируется как по наклону, так и по вылету (на 40 мм). Во втором ряду плоский пол, широкая подушка и хорошая высота потолка. Центральный подлокотник, два USB, подогрев — всё в наличии.

Багажник 586 литров в стандартной конфигурации, около 1300 со сложенными спинками сидений второго ряда. Пол багажника ровный, есть органайзеры по бокам. Интересно: крышка багажника электрическая, с возможностью бесконтактного открытия (по взмаху ноги под бампером). Ширина проема открытого багажника Haval H3 составляет 1200 мм, а высота 760 мм. Эффективная глубина 820 мм, а высота 750 мм.

Поведение на дороге и вне её

На ходу Haval H3 ощущается как добротный городской кроссовер. Подвеска работает в сторону комфорта: с мелкими неровностями справляется уверенно, но при резком ускорении или агрессивном рулении проявляются крены. В обычных условиях мотор проявляет себя как эластичный и тяговитый, особенно в мощной версии. Звук двигателя не назойлив, в салоне спокойно, вибраций почти нет.

Коробка передач в спокойном режиме работает мягко, но при попытке резко ускориться возможна заминка на полсекунды — это типичное поведение «робота», к нему нужно просто привыкнуть. Управление предсказуемое, но без азарта: руль лёгкий, обратной связи немного, особенно в «комфортном» режиме. Тем не менее, электроусилитель с возможностью настройки усилия позволяет адаптироваться под разные вкусы — от городской неги до плотного шоссе.

Полноприводная версия раскрывает другой характер H3. Здесь появляется выбор между пятью режимами движения от снега до песка. Хотя это не рамник и не покоритель тайги, внедорожный потенциал у машины есть. Клиренс почти 20 сантиметров, углы въезда и съезда 21 и 25 градусов соответственно, что позволяет штурмовать просёлки и бордюры без страха за днище и рычаги. Помогает и продольный угол в 18,4*, а также электронная помощь при спуске и подъеме.

На бездорожье H3, конечно, не джип, но это машина, которая вполне способна доехать до базы отдыха, пройти по рыхлому снегу или мокрой траве. Это кроссовер «до дачи и обратно», но с небольшим запасом прочности. Замеренная нами минимальная ширина дороги для разворота — 10.6 метра, что является среднестатистическим показателем в классе.

Комплектации и цены

В России Haval H3 представлен в трёх комплектациях. Уже базовая версия с громким названием Premium за 2 399 000 рублей (с учетом всех выгод) предлагает крайне щедрый набор опций: полный «зимний пакет», двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод сиденья водителя и даже электропривод двери багажника. В средней версии Tech+ (от 2 649 000 рублей) добавляются адаптивный круиз, панорамная крыша, продвинутая «музыка», беспроводная зарядка, ассистенты ADAS и комфортные опции. Топ-версия Tech+ 4WD (от 2 999 000 рублей) — это уже полный привод, старший мотор и максимум из возможного в классе.

Итоговый вердикт? Haval H3 — это не просто новая модель, это другой подход. Кроссовер, который может себе позволить быть модным, музыкальным, визуально выразительным. Это автомобиль для тех, кто устал от однотипных SUV и хочет чего-то бодрого, но при этом практичного. У него есть характер, и он не стесняется его показывать.

Он не идеален. В управлении не хватает четкости, шумоизоляция могла бы быть чуть лучше, а обзорность сзади побольше. Но H3 берёт другим: он живой, он неформальный, и он умеет звучать — как по дороге, так и в прямом смысле этого слова.