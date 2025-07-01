От рулона металла до машины: как производят Lada

Создание автомобиля начинается с огромного рулона стального проката, из которого вырезаются куски металла разной формы. В следующем цеху из них штампуют детали — будущие фрагменты кузова, днища и так далее. Параллельно в другой части завода в огромном котле выплавляется раскаленный чугун для блока цилиндров, тормозов. А дальше все эти детали собираются в единое целое.

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В новом видео авторы канала ПриветТачка от и до прошли процесс создания автомобиля, начиная от поиска на складе этого самого металлического рулона до наклеивания шильдиков на готовый кузов. Ну и после всех процессов проехали первые метры на только что собранной Весте прямо на конвейере. А вы когда-нибудь ездили на машине с нулевым пробегом? Знаете сколько литров бензина заливают в бак на конвейере? Присутствовали при заливке раскаленного чугуна в форму блока цилиндров? Посмотрите на полный цикл создания легковой машины своими глазами.

А в этом материале можно подробно узнать о другой премьере Волжского автозавода, Lada Iskra. Старт производства Искры как раз совпал с юбилеем ВАЗ-2101.

А здесь можно почитать подробности про другую отечественную новинку! Вы же слышали про российский электрокар Атом? У нас была возможность попробовать его в деле почти в серийном виде.