Марка Proton представила рестайлинговый кроссовер X50. Модель не только радикально преобразилась снаружи и внутри, но и получила новый мотор.

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В 2017 году малазийская компания Proton перешла под контроль холдинга Geely Auto. После этого гамму бренда пополнили модели на базе «китайцев». Вот и выпускаемый в Малайзии с 2020-го компактный паркетник Proton X50 – это не что иное, как Geely Coolray, он же Geely Binyue в КНР. Исходный кроссовер пережил уже несколько масштабных рестайлингов. Теперь же наконец пришла очередь и его клона.

За основу для модернизированного Proton X50 взяли Geely Binyue L, то есть самую свежую версию: в Поднебесной такая пятидверка дебютировала в прошлом году. От «эльки» модели Proton достались бамперы, фары, единая плашка задних фонарей, новые капот и багажная дверь. Другой стала и радиаторная решетка, при этом у решетки кроссовера X50 свой узор, плюс на ней имеется красная декоративная вставка. Наконец, на пятой двери малазийского паркетника красуется более крупный спойлер (доступен в топ-версии).

В салоне отличий больше. Как и у паркетника Geely, внутри Proton X50 установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, а также усеченный руль. Однако у приборного дисплея малазийского кроссовера нет козырька, а под планшетом мультимедиа отсутствует кнопочный блок управления «климатом» — все настройки вшиты в тачскрин. Кроме того, X50 получил оригинальный двухэтажный центральный тоннель. Привычного селектора коробки у Proton X50 нет – за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В основании тоннеля может быть расположена беспроводная площадка для зарядки смартфона, ниже идут ряд клавиш и пара неприкрытых подстаканников.

Всего у модернизированного паркетника три комплектации. В базовой Executive заявлены: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, упомянутые экраны (8,8 и 14,6 дюйма), климат-контроль, камера заднего вида, шесть подушек безопасности. В версии Premium появляются 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый вариант Flagship – это панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка и система помощи при парковке.

Рестайлинг принес Proton X50 новый двигатель. На смену бензиновой турботройке 1.5 мощностью 150 или 170 л.с. (226 и 255 Нм соответственно) пришла турбочетверка аналогичного объема, которая выдает 181 л.с. и 290 Нм. Коробка прежняя – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод все так же только передний.

Продажи обновленного X50 стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дореформенный паркетник Proton сейчас стоит от 86 300 ринггитов, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по актуальному курсу.