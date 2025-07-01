Почему заправка под «завязку» – скрытая угроза для вашего авто

Специалисты советуют не доливать топливо до самого верха

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Многие водители заправляются «до щелчка», когда пистолет автоматически отключается. Но некоторые потом доливают топливо до самого верха, считая это простой добавкой. На деле такая привычка не так уж и безобидна, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

Важная деталь в автомобиле – адсорбер в системе улавливания паров топлива. Он предотвращает выброс паров в атмосферу, направляя их в двигатель. Переполненный бак приводит к попаданию жидкого топлива в зону, предназначенную только для паров, нарушая работу адсорбера и системы вентиляции. Это может вызвать ошибки на приборной панели.

Переполнение также нарушает вентиляцию бака: излишки топлива могут просочиться через дренажные каналы, создавая риск запаха в салоне и подтеков, особенно в жару или при активной езде.

Кроме того, избыток топлива повышает давление в баке (особенно летом при расширении). Это мешает испарению и может повредить датчики уровня, приводя к их неточным показаниям и сбоям в расчетах пробега и остатка топлива.

Таким образом, заправка «до щелчка» – установленный производителями безопасный предел, который лучше не нарушать.