Кроссовер Omoda C7 будут выпускать в России

Производство флагманской модели Omoda может начаться на заводе "АГК" в Калуге (экс-Volkswagen), сообщает сайт "Китайские автомобили" со ссылкой на декларацию соответствия.

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В настоящее время Chery занимается сертификацией Omoda T39, который поступил в продажу под именем C7.

Премьера Omoda C7 в России состоялась в конце мая 2025 года. Стоимость автомобиля составляет 3,4-4,05 млн рублей. Во всех комплектациях новинка оснащена связкой 150-сильного турбомотора 1.6 и 7-ступенчатой DSG. Привод - передний и полный.