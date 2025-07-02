Итальянец создал самый узкий автомобиль

Итальянец по имени Андреа Марацци создал невероятно узкий Fiat Panda — его ширина лишь немногим превышает ширину одной фары. И этот парень — гений!

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По-другому и не скажешь о человеке, который смог придумать подобную конструкцию, а затем воплотить её в полноценный работающий автомобиль с таким качеством сборки и отделки, что можно подумать, будто сам Fiat создал его для какой-нибудь арт-выставки.

На то, чтобы распилить свой Fiat Panda 1993 года и снова собрать его, убрав примерно две трети ширины, у Марацци ушёл год. Внутрь по‑прежнему может влезть человек, хотя удерживать оба локтя внутри — уже задача не из простых. Даже предусмотрено «сиденье» для пассажира позади водителя — правда, сидеть придётся в основном на арках задних колёс.

Хотя внешне этот автомобиль и напоминает мотоцикл, шедевр Марацци сохранил все четыре колеса оригинального Panda — достижение, которое кажется почти невозможным, если не вспомнить, насколько узкими были покрышки первого поколения модели.

Эта «бумажная» Panda способна разогнаться лишь до 14 км/ч, что, впрочем, к лучшему: ехать быстрее на такой конструкции было бы по-настоящему страшно и крайне опасно из-за высокого риска переворота. По сравнению с ней даже Reliant Robin кажется образцом устойчивости.

Руль выглядит так, будто его сняли с игрушечной машинки, а вся конструкция работает от 24-вольтового электромотора постоянного тока. Вставлять сюда бензиновый двигатель действительно нет смысла.

Ширина этой Panda — всего 49,8 сантиметра, то есть примерно на 96,5 сантиметра уже обычной версии. Поэтому спереди установлен только одна единственная фара, хотя и с поворотниками по бокам. А если вы думаете, что лобовое стекло выглядит комично — просто взгляните на каплевидное заднее окно.