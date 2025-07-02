Названы главные ошибки автолюбителей, которые ведут к поломкам

Практически каждый российский водитель на своем веку сталкивался с неожиданными поломками своих "железных коней".

© Российская Газета

Эти неприятности часто случаются по незнанию или неосторожности, а иногда даже в следствие халатности по отношению к техническому обслуживанию, и их последствия могут быть весьма серьезными. О том, как избежать проблем и сохранить свой автомобиль в рабочем состоянии, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Так, по его словам, если не менять моторное масло вовремя, оно начинает терять свои защитные свойства. В результате детали двигателя начинают работать без смазки, а масляные каналы забиваются отложениями. Это может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата.

Кроме того, если не уделять внимание чистке дроссельной заслонки, могут возникнуть проблемы с оборотами и повышенным расходом топлива. В запущенных случаях ЭБУ двигателя будет работать некорректно.

Игнорирование замены ремня ГРМ может привести к еще более серьезным последствиям. Порвавшаяся запчасть способна вызвать столкновение клапанов с поршнями, что в итоге приведет к поломке мотора и потребует дорогостоящего ремонта.

Помимо прочего, эксперт настоятельно рекомендует не забывать проверять состояние тормозной жидкости. Со временем она впитывает влагу, теряет свои свойства и становится менее эффективной, что может стать причиной аварийной ситуации на дороге.

В свою очередь загрязненный топливный фильтр заставляет бензонасос работать на износ, снижая мощность ДВС.

Балашов напомнил, что регулярное обслуживание поможет избежать проблем, сохранить нервы, деньги и время.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как определить остаточную мощность двигателя своего автомобиля.