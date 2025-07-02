Тест-драйв шин Ikon Character Aqua SUV

Когда мой друг купил Haval Dargo, он первым делом установил на свой новый кроссовер агрессивные внедорожные шины. Не могу его осуждать: проходимости и стиля добавилось. Но на презентации шин марки Ikon мне довелось проехать около тысячи километров по грунтам и асфальту Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии на чисто шоссейной модели Character Aqua SUV. И проверить, действительно ли для того, чтобы увидеть красоты горной природы, необходимы шины класса АТ или даже ещё внедорожнее. А может, достаточно автомобиля слегка повышенной проходимости, полного привода и просто хороших дорожных шин?

© Motor.ru

Впрочем, по поводу хороших это пока лишь гипотеза, которую предстоит проверить. А поводом для этого стало переименование в России продукции бренда Nordman в Ikon Character. К настоящему моменту завершено переиздание моделей шин Nokian и Nordman в рамках новой единой марки Ikon. Первые (экс-Nokian) теперь составляют премиальную линейку под названием Ikon Autograph, а вторые относятся к масс-маркету и отныне называются Ikon Character.

И это ещё не все метафорфозы нейминга, случившиеся с продукцией некогда финского завода. Вместо сухих индексов моделей, которые были у Нордмана (SZ2 и SX3 в легковой линейке) — теперь более понятные названия Ultra (скоростная модель) и Eco (в интерпретации не нуждается). Да и само слово Nordman ввиду своей семантики у многих пользователей раньше ассоциировалось исключительно с зимними шинами, хотя у бренда была и летняя линейка. Теперь это не Nordman, а Ikon Character — по-прежнему с зимними и летними моделями в ассортименте.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Среди последних есть шина для кроссоверов и внедорожников Ikon Character Aqua SUV, которая раньше называлась Nokian Tyres Nordman S2 SUV. Помимо имени изменился и дизайн боковины: в последнее время нанесение затейливой графики рядом с названием и технической информацией на колесе стало модным среди шинных компаний. Задали его, пожалуй, Michelin и Continental, а сейчас подхватили многие производители, не исключая китайцев.

© Дмитрий Питерский

Ikon тоже решили быть в тренде и сделали графику для всех своих обновлённых (с точки зрения названия) моделей. Шине Ikon Character Aqua SUV досталась мелкая волнистая рябь почти во всю высоту профиля. На мой взгляд несколько вычурно и великоват акцент на воду — это ведь не «дождевой слик», в конце концов. Но представители компании рассказали, что согласно их исследованиям, графика на боковине востребована среди потребителей. Поэтому эстетическая составляющая тут выражена настолько ярко.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

А в чём заключается «сувность» шины в сравнении с обычными легковыми моделями? Прежде всего, это не про повышенную проходимость, а про соответствие особенностям кроссоверов и внедорожников. Во-первых, у SUV-модели иной набор типоразмеров — с более высокими профилями. Во-вторых, усиленная конструкция, рассчитанная на большую статическую и динамическую нагрузку. Более прочный каркас внутри и мелкие, но важные особенности снаружи. Такие, как, например, дополнительные перемычки между плечевыми блоками для усиления этой зоны.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Также есть пара интересных решений для большего комфорта движения вне асфальта. Например, нано-грунтозацепы на боковинах. Их высота минимальна, но наличие даже таких небольших «шипов» может сделать шину чуть более проходимой на рыхлых поверхностях или рельефе с колеями и глубокими рытвинами. Кроме того, в продольных канавках протектора находится выпуклый пунктир специальных камнеудалителей. Кстати, такие же есть на более дорогой модели Ikon Autograph Aqua 3 SUV. Это решение направлено на то, чтобы каменные фрагменты не застревали в протекторе и не повреждали шину, а также не ухудшали комфорт движения.

© Дмитрий Питерский

Носителями шин для этого теста были выбраны автомобили Haval — даргообразный кроссовер H7, утилитарный внедорожник H5, флагманский рамник H9 и городской паркетник H3. В рамках этого теста мне удалось покататься на всех моделях, кроме последней — и впечатления от шин не менялось при смене автомобилей. Большую часть времени колёса не обращали на себя внимания, и это, пожалуй, лучшая их характеристика. Ведь шинами универсального назначения сложно наслаждаться, как-то их смаковать. Они просто делают свою работу — и если справляются с ней хорошо, то это минус один повод для стресса у того, кто находится за рулём.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Но это не значит, что говорить не о чем. Первое, что обращает на себя внимание в поведении шин на асфальте — это невысокая шумность качения. Автомобили Haval не балуют высоким акустическим комфортом, и выбор низкошумной «резины» — одно из самых эффективных решений этой проблемы. Интересный конструктивный нюанс: на стенках продольных выступов протектора выполнена несквозная перфорация — как на поверхности мячей для гольфа. Это уменьшает завихрения воздуха в арках и таким образом немного снижает создаваемые шиной шумы.

© Дмитрий Питерский

Следующее асфальтовое впечатление — неожиданно мощный «держак». Даже массивный 2,5-тонный Haval H9 цепко стоял на дуге при попытке немного развлечься в виражах серпантина в Баксанском ущелье. И мне это так понравилось, что я почти перестал себя сдерживать и на высокогорном шоссе Джилы Су! Просто посмотрите на фотографии ниже и представьте себя на этой видовой манящей дороге. Да это же идеальная локация для «душевной поездочки»! И какая разница, какой сейчас в вашем распоряжении автомобиль.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Тяжёлому рамнику отчаянно не хватало на подъёмах дизельного мотора, да и в тормозах не ощущалось запаса. А шинам при этом — хоть бы что! Ни намёка на перегрев. Если набрать ход, прицелиться в траекторию и завалить в поворот «на все деньги», то внедорожник как встанет на дугу, так с неё и не сдвинется до самого выхода. Если только скорость изначально была выбрана правильно. А хорошие шины отличаются от посредственных как раз в том числе лёгкостью прогнозирования сцепных свойств. И как следствие — простотой выбора скорости при активной езде.

© Дмитрий Питерский

Ещё одна приятная особенность асфальтовой управляемости — это характер прогрессии при потере сцепления. Это происходит очень плавно и постепенно, у водителя всегда есть время прикрыть газ или подраспустить руль, чтобы прервать соскальзывание шины. Процесс сопровождается информативными звуками в виде шелеста и лёгкого скрипа. Они помогают хорошо понимать состояние дел в пятне контакта в каждый конкретный момент.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Но маршрут по Приэльбрусью включал не только асфальтовые серпантины, но и грунтовые перевалы с покрытием разной степени твёрдости. На пыльной и каменистой дороге шина не превращалась в «мыло», несмотря на чисто асфальтовый рисунок протектора. Хавэйлы управлялись понятно и тормозили вполне эффективно для столь невыгодного сочетания покрытие-шина. Камнеотводы в продольных канавках, похоже, работали — всё, что забивалось в протектор, находилось исключительно в более узких поперечных ламелях плечевых зон, где такой «пунктир» не предусмотрен.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

По воде ездить не довелось — погода в дни теста стояла солнечная и сухая. Поэтому остаётся лишь упомянуть, что производителем заявлено улучшенное сопротивление аквапланированию за счёт канавок переменной ширины. Мокрого грунта и грязи в горах не нашли, но там нечего и проверять — эти шины и не предназначены для таких условий, в их конструкции нет ничего, чтобы и в жиже эффективно толкаться. Но в крутой подъём по довольно густой траве Haval H7 ехал уверенно, пока капот совсем не нацелился в небо. АТшка прошла бы, конечно, чуть дальше, но и достигнутый чисто дорожными Айконами результат впечатлил.

© Дмитрий Питерский

Наконец, что по прочности и износостойкости? За два дня беспощадного истирания о бесконечные повороты асфальтовых горных трасс, а также преодоления нескольких грунтовых перевалов в бодром темпе — никаких признаков деградации. Удивительно, но после мойки шины выглядели натурально как новые, не потёрлась даже самая нагруженная плечевая зона. Возможно, как раз благодаря тому, что внешние блоки связаны толстыми стенками в районе первой продольной канавки.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

На грунтах Ikon Character Aqua SUV тоже устояли уверенно: на десять экипажей пришлась всего одна порванная боковина. Да и то это случилось только тогда, когда коллега решил поиграть в ралли на каменной россыпи одного из перевалов. Условный параметр treadwear, по которому можно с некоторой степенью точности судить об износостойкости компаунда, на шины Ikon не нанесён. Потому что это часть американского стандарта, а об экспорте шин российского бренда речь по понятным причинам пока не идёт. Но и без спорного «тредвэра» есть основания полагать, что ходимость у Character Aqua SUV должна быть достойная.

© Дмитрий Питерский

Выводы? Как шутят коллеги, когда нечего сказать без очного сравнения с конкурентами: шина как шина — круглая и чёрная. Так, да не совсем. Ikon Character Aqua SUV на практике доказали, что автомобиль, который планируется использовать на асфальте, требует обычных шоссейных шин. На которых можно быстро ездить и уверенно тормозить на дорогах, а при необходимости и съехать с асфальта и увидеть богатства природы. Актопрак, Бермамыт, Джилы Су и некоторые менее известные, но не менее красивые локации Приэльбусья вполне доступны в сухую погоду и на качественной дорожной шине.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Ключевое — это полноприводный автомобиль, достаточный клиренс и толковый водитель. И с погодой чтоб повезло. Но шины класса АТ (и даже XT, которые и приобрёл мой друг) — совсем не палочка-выручалочка, когда в горах и лесах становится мокро. Если у водителя нет достаточного опыта, то они могут точно так же, как «шоссейка» не доставить до цели. Только попутно вовлечь экипаж в нежелательные приключения, провоцируя своим повышенным офроуд-потенциалом. Но я всё равно не могу утверждать, что асфальтовой шины будет достаточно для любого кроссовера в руках любого водителя.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Зато утверждаю, что в качестве универсальной шины для использования преимущественно на асфальте Ikon Character Aqua SUV — это сбалансированный и понятный выбор. У них нет просадки по каким-либо из потребительских качеств и есть приятный пользовательский опыт, когда колёса не становятся предметом сомнений и переживаний. Поэтому если нравятся волны на боковине, устраивает цена и сценарий эксплуатации совпадает с вышеописанным — на кроссовер и внедорожник эта шина годится без оговорок. А любителям приключений есть основания ждать от Ikon в обозримом будущем шину соответствующего класса. /m