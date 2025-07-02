Стало известно, за что чаще всего штрафуют в России

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл опрос, в котором приняли участие 2 500 граждан РФ в возрасте от 18 лет. В ходе исследования выяснилось, что за период с января по июнь текущего года большая часть опрошенных автовладельцев (52%) редко получали взыскания от ГАИ.

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Чаще всего российских автолюбителей штрафуют за превышение скорости — 37%, чуть реже за неправильную парковку (21%), за использование телефона за рулём (11%), за непристёгнутый ремень (7%). Кроме того, 4% автомобилистов были наказаны за проезд на красный свет, 3% — за тонировку. В ведомстве отметили, что 17% водителей получают другие виды штрафов.

Более половины респондентов (56%) получают уведомление о штрафе через «Госуслуги», 21% — через специальные приложения («Московский паркинг» или аналог), 12% — через уведомление в приложение банка, 4% — получают письмо о штрафе по почте, 6% — через другие ресурсы, сообщает «Газета.Ru».

Опрос выяснил, что 25% его участников не имеют трат на оплату штрафов. Примерно столько же россиян (26%) оплачивают от 1 тысячи до 3 тысяч рублей ежемесячно. Ещё почти четверть автомобилистов (22%) тратят на штрафы от 200 рублей до 1 тысячи. Более 10 тысяч рублей на штрафы каждый месяц уходит у 4% опрошенных, 12% тратят от 5 тысяч до 10 тысяч, 11% — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей на оплату взысканий ежемесячно.

Самый популярный в России способ оплаты штрафов — через «Госуслуги» (74%). Банковским приложением и в отделении банка обычно рассчитываются только 11% и 9% опрошенных соответственно. Другими сервисами с этой целью пользуются 9% участников опроса.

Отмечается, что 17% респондентов считают себя образцовыми водителями.