Средняя цена нового автомобиля китайской марки в России в июне 2025 года составила 3,58 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на экспертов сервиса «Авто.ру Оценка».

«В июне 2025 года, эксперты сервиса «Авто.ру Оценка» пришли к выводу, что средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 млн рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Тем не менее этот показатель остается на 2% выше, чем в июне прошлого года», — сообщает портал.

Средняя стоимость отечественного автомобиля, наоборот, по сравнению с маем немного выросла — на 0,8%, до 1,57 млн рублей. И это на 4,8% больше, чем год назад.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.