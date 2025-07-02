Эксперт испытательной лаборатории не рекомендовал греть двигатель перед ездой

Лето. Жара наступает на регионы. Кроме того, в эти же регионы приходят ливневые дожди. Чего надо опасаться в дороге? Обо всем этом расскажут эксперты.

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Прогрев только на ходу

Еще с советских времен завелся постулат, что машину перед выездом нужно прогреть. И до сих пор в соцсетях об этом ведут споры.

Как поведал нам гендиректор испытательной лаборатории "Услуги Авто" Юрий Пархоменко, прогрев двигателя был необходим для очень старых машин. Тогда использовались только минеральные масла, которые при минусовых температурах превращались в желе. Но сейчас используются масла современные, синтетические. Они не замерзают на морозе, они легко разгоняются по двигателю. Поэтому даже в мороз двигатель не надо прогревать.

Но помимо мотора у машины существуют другие агрегаты, масло в которых требует прогрева. А именно: коробка передач, раздатка (если она есть), мосты и подшипники, которые также требуют смазки. На стоящей машине прогреть все эти узлы невозможно. Только во время движения.

Итак, машину не нужно прогревать ни зимой, ни летом. Она прогреется в дороге под нагрузкой. Некоторые думают, что салон машины, пока она стоит, можно прогреть. Заблуждение. Современные двигатели и электронные устройства их управлением обеспечивают максимальным теплом именно двигатель. И только потом салон.

Вы завели машину, плавно тронулись и плавно поехали. Не важно, зимой это происходит или летом. Главное - не делать резких движений в начале эксплуатации машины. Плавные разгоны, плавные торможения. За полчаса такой плавной езды все смазки разогреются. И тогда уже можно будет применять резкие маневры. Нужно дать всем узлам и агрегатам согреться. Даже в жару на улице они остаются холодными. Их рабочая температура гораздо выше той, что на градуснике.

Осторожно, лужа!

Летом дожди, причем ливневые, требуют особой аккуратности водителей. Главное - снизить скорость. Корреспондент "РГ" один раз попал в неприятную ситуацию. На дороге был открытый люк. Но он его не заметил под лужей. В итоге - поврежденное крыло, бампер и подвеска. Даже на скоростных дорогах стоит снизить скорость. Падает видимость.

Под колесами возникает скользкая поверхность. Поэтому надо держать большой интервал. А далее возникают вообще катастрофические условия. Накатанная полоса, так называемая колейность, резко заливается водой. Влетев в нее, водитель теряет управление. Он может крутить руль в любом направлении, но это ни к чему не приведет. Более того, может привести к тяжелым последствиям. Колеса могут зацепится за асфальт, и машина вылетит туда, куда водитель даже не рассчитывал.

Корреспондент "РГ" много лет назад был на полигоне финского производителя шин. У них полигон, на котором измеряли точки соприкосновения шин с дорожным покрытием. Поясним, что когда машина стоит, то пятно контакта шины с дорожным покрытием примерно равно ладони человека. Это касается одного колеса. А на скорости более 60 км/ч пятно контакта меньше пальца. Очевидно, что при движении по мокрой дороге необходимо сильно снижать скорость - иначе будет авария.