Россияне отворачиваются от европейских автомобилей

Китайские автомобили на российском рынке перестали быть временной заменой ушедшим европейским и японским брендам. Как говорится в исследовании Aquarelle Research и LikePR, поступившем в редакцию Quto.ru, более 52% граждан готовы рассматривать их к покупке даже после возвращения привычных иномарок.

Согласно опросу, 41% россиян положительно относятся к легковушкам из Поднебесной, ещё 41% занимают нейтральную позицию, скептически настроены только 18% граждан. Доля тех, кому не важна страна производства автомобиля и бренда в целом, достигает в России 42%.

При этом 61% тех, кто покупал машину после 2021 года, рассматривали к покупке китайские транспортные средства, которые сегодня воспринимаются как технологичные и выгодные продукты. Особенно среди жителей мегаполисов и молодёжи до 25 лет.

Одним из ключевых факторов автомобилисты называют доступную стоимость автомобилей. Причём, если европейский аналог будет стоить на 1,5-2,0 млн рублей дороже, то количество потенциальных покупателей увеличивается с 8% до 31%.

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Также россияне отмечают широкий модельный ряд, улучшение качества материалов отделки и электроники, порядка трети автомобилистов обратили внимание на ресурс машин и системы безопасности.