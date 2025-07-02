Владельцам KGM Torres не грозит проблема с запчастями

Эксперт "За рулём" Александр Виноградов протестировал среднеразмерный кроссовер KGM Torres, официально поставляемый в РФ из Южной Кореи. Он оценил его ходовые качества и рассказал о главном преимуществе новой марки, основанной на наследии известной в РФ компании SsangYong.

© Российская Газета

Эксперт отметил прекрасную согласованность в работе всех систем, подобранный баланс, который чувствуется на всех покрытиях, а также энергоёмкость подвески.

"Но, если и придется менять какой-то элемент шасси, его можно подобрать по... каталогу! С китайскими производителями мы уже стали забывать, что такое заводской каталог запчастей. А у KGM он есть с самого появления в России", - выделил один из плюсов автомобилей KGM Александр Виноградов.

Но за всё надо платить, и KGM Torres при всех его достоинствах, включая гарантию, сервис и запчасти без головной боли, пожалуй, дороговат: 4 140 000 - 5 340 000 рублей без учёта акций. В настоящее время на приобретение модели действует прямая скидка в размере 600 тысяч рублей, ещё полмиллиона можно выгадать при использовании трейд-ина и кредита.

В РФ KGM Torres можно купить как в моноприводном исполнении, так и с системой 4х4 - с муфтой подключения задних колёс. В движение кроссовер длиной 4705 мм и колёсной базой 2680 мм приводит 163-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра в паре с 6-диапазонным гидроавтоматом Aisin.