Стали известны подробности о новом кроссовере Nordcross 001 для рынка России

Старт продаж нового кроссовера Nordcross 001 на российском рынке намечен на август 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

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Модель 001 построен на базе Lynk & Co 09. Nordcross 001 — это семиместный кроссовер с системой полного привода. Длина Nordcross 001 составляет 5042 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1780 мм. Модель оснащена двухлитровым мотором мощностью 254 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод полный.

В оснащение входят четырехзонный климат-контроль, матричные фары, самообучающийся автопарковщик. В салоне предусмотрено шесть экранов.

До этого в Китае начались продажи электрического седана Leapmotor B01.

Мощность базовой версии седана составляет 180 л.с. Топовую модификацию автомобиля оборудовали электромотором с отдачей 218 л.с. Максимальная скорость машины — 160 км/ч. Запас хода составляет 600 километров.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.