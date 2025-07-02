Lada Azimut выйдет на рынок в условиях жесткой конкуренции

Кроссовер Lada Azimut войдёт в один из самых насыщенных и конкурентных сегментов российского автомобильного рынка. По мнению экспертов, основными соперниками модели станут такие популярные компактные SUV, как Haval Jolion, Geely Coolray и Cityray, Changan CS35, Chery Tiggo 4, Belgee X50, а также Solaris HC (аналог Hyundai Creta).

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Как отметил в комментарии агентству "Автостат" коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, все указанные модели находятся в ценовом диапазоне до 2,5-3 млн рублей. При этом ключевыми конкурентными преимуществами Lada Azimut могут стать доступность технического обслуживания и невысокая стоимость запасных частей.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавил, что кроссовер выделяется адаптацией к российским условиям эксплуатации, современным набором опций, а также внедрением элементов искусственного интеллекта. Среди других сильных сторон модели он назвал хорошие ходовые качества и экономичность.

Вместе с тем, эксперт указал на важное ограничение - отсутствие полноприводной версии, что сужает возможности использования автомобиля вне городской среды.

По оценке шеф-редактора радио "Автодор" Игоря Моржаретто, Azimut выходит в самый конкурентный сегмент рынка, где представлены десятки моделей от ведущих китайских производителей - Chery (включая суббренды), Haval, GAC, JAC, BAIC и других. Многие из них, в отличие от новинки АвтоВАЗа, предлагают полноприводные версии.

Azimut может противопоставить своим конкурентам, прежде всего, конкурентоспособную цену. Если модель будет находиться в ценовом диапазоне от 1,9 до 2,4 млн рублей и получит поддержку через госпрограммы и банковские предложения, это может обеспечить ей рыночный успех, считает Моржаретто.

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Мировая премьера Lada Azimut состоялась 18 июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Это компактный кроссовер длиной 4,4 метра, который предложат с атмосферными двигателями мощностью 120 и 132 л.с., а также с турбомотором на 150 л.с. в паре с автоматом.

Серийное производство Lada Azimut запустят в первой половине 2026 года.