Доступность даже самых бюджетных авто в РФ остается ограниченной

На подержанную Lada придется копить больше года
Доступность даже самых бюджетных автомобилей в России остаётся ограниченной. При медианной зарплате в 75 тысяч рублей россиянину приходится копить больше года даже на подержанную Lada Vesta, а на Hyundai Solaris — почти полтора года.
Это подтверждает общий тренд: автомобили постепенно выходят из категории доступных товаров и всё чаще воспринимаются как серьёзная инвестиция или предмет длительного планирования, отмечает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
Тем не менее на рынке сохраняется интерес к более бюджетным решениям — в первую очередь к моделям отечественного производства и китайского сегмента. Они закрывают потребности массового покупателя, предлагая приемлемое соотношение цены, комплектации и эксплуатационных затрат. Особенно востребованы автомобили с высокой остаточной стоимостью и минимальными затратами на обслуживание, подчеркивает эксперт.
«Отдельно стоит отметить, что снижение доступности новых машин связано не столько с ценами самих авто, сколько с макроэкономическим фоном — ростом ставок по кредитам, уменьшением доли автокредитования, падением доходов и неопределенностью в геополитике. При этом спрос остаётся стабильным, просто меняется структура покупателя: всё больше людей рассматривают покупку автомобиля как необходимость, а не спонтанное решение. В этом смысле устойчивый интерес к подержанному сегменту логичен», — резюмирует Алексей Иванов.