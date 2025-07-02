Доступность даже самых бюджетных авто в РФ остается ограниченной

Доступность даже самых бюджетных автомобилей в России остаётся ограниченной. При медианной зарплате в 75 тысяч рублей россиянину приходится копить больше года даже на подержанную Lada Vesta, а на Hyundai Solaris — почти полтора года.

Это подтверждает общий тренд: автомобили постепенно выходят из категории доступных товаров и всё чаще воспринимаются как серьёзная инвестиция или предмет длительного планирования, отмечает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Тем не менее на рынке сохраняется интерес к более бюджетным решениям — в первую очередь к моделям отечественного производства и китайского сегмента. Они закрывают потребности массового покупателя, предлагая приемлемое соотношение цены, комплектации и эксплуатационных затрат. Особенно востребованы автомобили с высокой остаточной стоимостью и минимальными затратами на обслуживание, подчеркивает эксперт.