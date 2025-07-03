Редчайшая Ferrari Ральфа Лорена выставлена на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в дни Monterey Car Week в Монтерее, выставлена редкая Ferrari F50 1995 года выпуска, которая ранее принадлежала знаменитому дизайнеру Ральфу Лорену. Отмечается, что в представленной конфигурации построено лишь два экземпляра F50.

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Ferrari F50 была представлена в 1995 году. Автомобиль в кузове тарга оснащался 4,7-литровым двигателем V12, созданным на базе 3,5-литровой силовой установки болида Ferrari 641 для сезона Формулы-1 1990 года. Мощность силовой установки F50 — 382 кВт (520 л. с.). До 100 км/ч F50 разгоняется за 3,8 секунды, а её максимальная скорость — 328 км/ч.

В общей сложности было выпущено 349 экземпляров Ferrari F50, при этом 55 из них — для американского рынка. Эта версия отличается иным бампером, деталями кузова и отделки салона. Из этих 55 лишь два были выпущены в цвете Giallo Modena, и один из них в 1995 году приобрёл Ральф Лорен. Дизайнер владел автомобилем восемь лет и продал его в 2003-м.

Ожидаемая стоимость лота — $ 6,5-7,5 млн. Торги пройдут 15–16 августа.

Напомним, в июле на аукцион RM Sotheby’s в дворце Кливден будет выставлена Ferrari F355 GTS Джереми Кларксона.