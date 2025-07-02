Названы главные правила безопасного вождения в дождь

Объезжать лужи, снижать скорость и очищать стекла от водного камня необходимо в дождливую погоду, чтобы не попасть в ДТП. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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По его словам, в дождь, даже при разрешенных 60 километров в час, нужно снижать скорость до 40.

"Видимость в такую погоду ниже, а сцепление с дорогой хуже, из-за чего машина становится неуправляемой. Ошибочно думать, что справиться с такой непростой ситуацией поможет полный привод или опыт водителя", – отметил эксперт. Также необходимо увеличивать дистанцию, ведь тормозной путь на мокрой дороге больше. Однако важно, чтобы никто не мог вклиниться в промежуток между автомобилями. В противном случае это грозит аварией.

Еще одно важное правило – избегать колеи на дороге, предупредил эксперт.

"Машина попадает в две длинные канавы с водой, из-за чего возникает риск, что ее просто выбросит из них. В том числе, и на встречную полосу", – пояснил Шапарин.

Также важно объезжать лужи: попадая в них, сильно снижается качество сцепления автомобиля с дорогой, предупредил специалист. Кроме этого, в плохую погоду особенно тщательно нужно следить за стеклами и зеркалами машины.

"На них может образовываться водный камень, из-за чего вода не будет стекать полностью и начнут появляться мутные разводы. Это сильно снизит видимость во время движения", – пояснил эксперт. Убрать камень можно специальными средствами: они бывают абразивными, кислотными или сочетают в себе и то и другое. После стекла и зеркала стоит обработать покрытием антидождь, который улучшит отвод воды.

Также для безопасного вождения, по мнению эксперта, важно не экономить на шинах.

"Будучи сильно изношенными или некачественными, они ухудшают сцепление с дорогой и не отводят воду в достаточном количестве. Из-за этого повышается риск аквапланирования. Сцепление с дорогой при этом равно нулю и машина просто скользит", – предупредил Шапарин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что перед дальней поездкой обязательно надо проверить состояние тормозной и рулевой систем, исправность всех световых приборов, а также кондиционера или климат-контроля.

Как сэкономить на ТО

Кроме того, стоит заменить тормозные колодки, даже если они изношены всего на 30 процентов, считает эксперт.