Тесты Lada Niva Sport Turbo по дорогам Тольятти попали на видео

В сети появилось видео, на котором представленная на прошлой неделе Lada Niva Sport Turbo едет по одной из центральных улиц Тольятти. Как удалось выяснить "РГ", это улица Борковская - на ней же расположено предприятие "Лада Спорт", выпускающее серийные спорт-модификации Lada и автомобили для участия в соревнованиях.

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Niva Sport Turbo получила доработанной шасси с независимыми подвесками, расширенной колеёй и увеличенным до 350 мм клиренсом, улучшенные тормоза, усиление кузова, "гоночный" салон, а также турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 280 л.с. В паре с мощным мотором работает новая 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с блокируемым межосевым дифференциалом.

Lada Niva Sport Turbo построен в двух экземплярах, которые через 10 дней примут участие в ралли-рейде "Шёлковый путь" в классе "Рейд Спорт".

Также АвтоВАЗ выпускает "гражданскую" Lada Niva Sport с двигателем 1,6 литра мощностью 122 л.с. Цена - от 1,7 млн рублей.