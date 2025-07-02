Чем опасен нештрафуемый порог скорости

Любой автомобиль можно разогнать больше положенных километров в час. Вопрос, как это отклинется в дальнейшем. Пока - только уголовными делами.

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В автошколе всех водителей сначала знакомят с простым, но крайне важным дорожным знаком - круглым указателем с цифрой в красной рамке, обозначающим ограничение скорости. Почти каждый начинающий водитель получает свой первый штраф за превышение скорости, это самое распространённое нарушение Правил в России. Например, в Подмосковье в 2024 году на такие штрафы приходилось до 90% от общего числа. Высокая скорость - одна из главных причин аварий с тяжёлыми последствиями. По статистике, 21% ДТП (27 699 случаев) происходит из-за нарушения скоростного режима. На эти происшествия приходится 27% погибших (3 900 человек) и 21% пострадавших (34 703 раненых).

Почему превышение скорости так опасно?

Идеальные условия для движения на высокой скорости встречаются разве что на гоночной трассе, где нет встречного движения, за рулём профессионалы в защитной экипировке, а сама проезжая часть подготовлена для рекордов. На обычной дороге есть десятки причин для ограничений: плотность потока, погодные условия, время суток, ограниченная видимость и многое другое. Банально, сосед по полосе может быть уставшим и физически не готовым к внезапному изменению ситуации на дороге. Поэтому даже +5 км/ч к разрешённой скорости в городе и +10 км/ч на трассе удваивают риск попасть в аварию.

На высокой скорости водитель теряет возможность адекватно оценивать ситуацию: сужается угол обзора, снижается время на принятие решений, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Физика неумолима: даже небольшое превышение скорости многократно усиливает тяжесть последствий при аварии. Пешеход, видящий приближающуюся машину, часто не может точно определить её скорость, особенно если автомобиль движется быстрее разрешённой скорости. А дальше вступает в силу закон больших чисел: изношенные тормоза, мокрый асфальт, отвлёкшийся водитель или обычная усталость - и вот уже авария перестаёт быть статистикой, превращаясь в чью-то трагедию. Машину можно починить. Разбитый бампер - это вопрос денег и времени. Но сломанные судьбы, погибшие и покалеченные люди - этого уже не исправить. Каждое превышение скорости - это не просто нарушение ПДД, а осознанный риск, где ставка - человеческая жизнь.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, превышение скорости остаётся одной из самых распространённых и одновременно наиболее опасных причин ДТП. Особенно тревожен тот факт, что именно такие нарушения чаще всего приводят к ДТП с тяжёлыми последствиями, в том числе с летальным исходом. В Московской области скорость превышают чаще на вылетных трассах (на Пятницком и Каширском шоссе), а также на трассах с высокой интенсивностью движения (М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и ЦКАД).

"В этом году сохранилась тенденция роста нарушений скоростного режима, когда с началом потепления увеличивается плотность транспортного потока и средняя скорость движения. Важно помнить, что ответственность за безопасность на дороге - личная задача каждого водителя. Каждый километр скорости сверх разрешённого - не просто цифра на спидометре, а конкретный риск для человеческой жизни. Это дополнительное расстояние тормозного пути, сокращённые доли секунды на реакцию, умноженная сила удара при столкновении. Помните: когда вы садитесь за руль, в ваших руках оказываются не только педали и руль, но и судьбы других людей. Дорога не прощает ошибок, особенно тех, что сделаны осознанно. Будьте тем водителем, после которого все возвращаются домой", - подчеркнул Марат Сибатулин.

Знают ли водители об этой опасности? Безусловно. Ещё со времен автошколы каждому понятно: чем выше скорость, тем серьёзнее последствия. Об этом твердят инструкторы, кричат заголовки СМИ после каждого резонансного ДТП, пишут в официальных сводках ГАИ. Однако только в прошлом году число аварий, связанных с нарушением скоростного режима, возросло на 6,1%, число погибших - на 0,5%, раненых - на 10,1%. Рост этих показателей отмечается шестой год подряд.

Почему же нарушают даже самые законопослушные?

Немалую роль играют простые и сугубо человеческие факторы: рассеянность, торопливость, усталость. Большинство водителей нарушают не из злого умысла. Кто-то устал, кто-то торопится домой, дорога кажется пустой - и правая педаль вдруг становится чересчур привлекательной. Так происходит львиная доля нарушений.

Вторую опасную категорию составляют водители, воспринимающие нештрафуемый порог как индульгенцию. Формально - да, за +20 км/ч штрафа не последует. Однако физика беспристрастна: дополнительные 20 км/ч увеличивают тормозной путь на 15-20 метров - расстояние, которое может стоить жизни пешеходу. Многие россияне удивляются, когда, приехав в братскую Беларусь, узнают, что в республике нештрафуемый порог лишь +10 км/ч. Впрочем, прокатившись по очень комфортным и крайне приятным дорогам соседнего государства, начинаешь такое правило воспринимать совсем иначе. Может, и правда стоит обуздать в себе гонщика и начать делать дорогу безопаснее и комфортнее? Главное - начать с себя.

Третий, не самый частый, но, увы, регулярно встречающийся вариант нарушителей - циничные, сознательно нарушающие правила водители. Они и две сплошные не моргнув глазом пересекут, и светофор на запрещающий "красный" проедут, и ограничением скорости пренебрегут, будто ПДД - не для них. Водитель, прекрасно отдающий себе отчёт в содеянном, "кладёт стрелку" спидометра, распугивая окружающих рокотом мотора и резкостью манёвров. Именно для них российские дороги оснащаются тысячами современных комплексов фотовидеофиксации: камеры - единственное, что хоть как-то их сдерживает.

Почему камеры - необходимая мера?

Госавтоинспекция проводит регулярные рейды, информационные кампании, призывая водителей соблюдать ПДД: например, шесть лет подряд в Московской области проводится социальный раунд "Некуда спешить", цель которого - напомнить всем автолюбителям о необходимости соблюдения скоростных ограничений. Но одним из главных мотиваторов остаются камеры. Штраф - кратчайший путь к профилактике и снижению аварийности.

Более того, современные камеры, которых на наших дорогах становится всё больше, талантливы в хорошем смысле слова: отечественные комплексы фотовидеофиксации способны распознавать более 50 различных видов нарушений ПДД. Они определяют скорость с высокой точностью, "видят" отсутствие ремня безопасности как у водителя, так и у пассажира и, конечно, смартфон в руке водителя. К слову, за несколько месяцев в Подмосковье зафиксировано более 400 фактов использования телефона за рулём.

В заключение напомним: штраф - минимальная плата за нарушение. Все остальные хуже и болезненнее. Задача камеры - предостеречь и остановить "горячую голову". Комплекс, фиксирующий нарушение Правил, не лишает прав. Это может сделать только сотрудник Госавтоснпекции на дороге. Но предупредить о нарушении и предотвратить аварию в дальнейшем такой комплекс способен.

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Каждый раз, нажимая на педаль газа, мы либо создаём угрозу, либо сохраняем безопасность - для себя, пассажиров, пешеходов и других водителей. Не нарушайте. Самый короткий путь к уменьшению аварийности на дорогах - соблюдение Правил.