ГАЗ М-20 "Победа" 1956 года с мотором от Toyota выставили на продажу в РФ

На одном из сайтов бесплатных объявлений появился в продаже уникальный ГАЗ М-20 "Победа" с небольшим пробегом в 1500 километров и японским силовым агрегатом под капотом. Продавец из Иваново заверяет, что ретромобиль был воссоздан заново с использованием оригинальных комплектующих, а все изменения зарегистрированы и внесены в ПТС.

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Под капотом расположен двигатель 1JZ-GTE объемом 2,5 литра и мощностью около 350 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия. Селектор передач выведен в штатное место под рулем. Кроме того, доработки коснулись заднего моста - на место родной детали установлен узел от Volvo с блокировкой.

Салон автомобиля был перешит с использованием аналогов оригинальных тканей.

По словам продавца, на машине можно передвигаться и в повседневном режиме.

Владелец просит за свою "Победу" весьма внушительную сумму - 5 миллионов рублей.

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