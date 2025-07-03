Когда менять ремень ГРМ и сколько это стоит

От состояния ремня газораспределительного механизма зависит синхронная работа клапанов и поршней, то есть вся «жизнь» мотора. Почему важно следить за ремнём ГРМ, Quto.ru рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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Ремень ГРМ выполняет ключевую функцию: соединяет коленчатый и распределительный валы, обеспечивая правильный цикл открытия и закрытия клапанов. Если он порвётся, то автолюбителю предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или даже его замена.

Что касается сроков замены ремня ГРМ, то это зависит от модели автомобиля и типа двигателя, объясняет эксперт. В среднем автопроизводители советуют менять его каждые 60 тысяч — 120 тысяч километров пробега или раз в 5–7 лет при редкой эксплуатации машины.

Эти сроки нужно корректировать в сторону сокращения, если автолюбитель регулярно перемещается по городу с частыми остановками и стартами (режим «старт-стоп»), эксплуатирует машину в сложных климатических условиях, использует неоригинальные детали или некачественное моторное масло

Чёткие визуальные признаки износа ремня увидеть сложно, потому что ремень скрыт под кожухом. Но при техническом обслуживании специалисты обращают внимание на потёртости, трещины на поверхности, следы масла или охлаждающей жидкости, ослабление натяжения.

Важно помнить: ремень ГРМ должен меняться по регламенту, а не по факту поломки. Его замена должна выполняться в проверенном сервисе, желательно у официального дилера или в специализированной мастерской. Процедура требует специального инструмента, точной регулировки и опыта. Ошибка даже в пару миллиметров при установке может привести к неправильной работе двигателя, говорит специалист. Стоимость работы зависит от марки и модели автомобиля, но в среднем замена ремня ГРМ вместе с роликами и помпой обходится в сумму от 20 тысяч до 60 тысяч рублей.

Экономить или откладывать замену «на потом» точно не стоит, говорит Трушкова, а вот придерживаться рекомендаций завода-изготовителя необходимо. Это поможет избежать внезапных поломок и убережёт от серьёзных затрат на капитальный ремонт двигателя.