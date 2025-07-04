Каким авто грозит отмена из-за новых правил утильсбора

На днях глава Минпромторга выступил с инициативой распространить правил коммерческого утильсбора на автомобили с двигателями мощностью от 160 л.с. даже на те, которые ввозятся в частном порядке для личного пользования. Это грозит тем, что некоторые модели будет попросту невыгодно ввозить в страну из-за высокой цены.

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Распространения коммерческого утильсбора на машины мощностью свыше 160 л.с. ударит по людям со средним достатком, считает Дмитрий Рогов основатель компании "РоговМобиль", занимающейся доставкой иномарок из Южной Кореи и Китая.

"Большой пятилетний внедорожник Hyundai Palisade с дизелем 2,2 литра - отличное предложение, стоит 3,5 млн рублей, а цена вырастет до 6 млн рублей. За такие деньги он никому не нужен. То же касается минивэна Kia Carnival", - цитирует специалиста "Газета.ru".

Также Рогов сказал, что под удар попадают немецкие кроссоверы Mercedes-Benz GLE (W166) и BMW X5 (F15).

Распространить коммерческий утильсбор на авто мощностью от 160 л.с., ввозимые физлицами, власти планируют в ближайшее время. Эта мера позволит привлечь 40-60 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование программ поддержки спроса на отечественные автомобили.