Цены на бензин в регионах «тюменской матрешки» выросли в июле 2025 года: пульс цен на топливо

Бензин в ЯНАО В ЯНАО средняя стоимость бензина на конец июня составляла 58,29 рубля за литр. К 3 июля цены выросли, и средняя стоимость бензина достигла 59,44 рубля за литр. Это увеличение составило около 1,15 рубля за литр, что свидетельствует о росте цен на 1,97 %. Бензин в ХМАО-Югре В ХМАО средняя цена на бензин в конце июня составляла 59,44 рубля за литр. К 3 июля цены также выросли, и средняя стоимость бензина достигла 60,75 рубля за литр. Это увеличение составило около 1,31 рубля за литр, что свидетельствует о росте цен на 2,2 %. Бензин в Тюменской области В Тюменской области средняя стоимость бензина на конец июня составляла 59,10 рубля за литр. К 3 июля цены выросли – до 61,22 рубля за литр. Увеличение составило около 2,12 рубля, что свидетельствует о росте цен на 3,59 %. Мнение эксперта По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, сезонный рост цен обусловлен повышенным спросом на топливо, ведь с апреля по сентябрь у россиян возрастает потребность в передвижении на личном транспорте. Он также объяснил tmn.aif.ru рост цен на отдельные категории бензина в июне 2025-го переменами в глобальных процессах и геополитике, что влияет в том числе на биржу. Однако розничный сегмент топливного рынка стабилен и защищен, считает эксперт. Мнение экспертов о повышении цен на бензин читайте в материале «ФедералПресс». Фото: ФедералПресс / Елена Майорова, Денис Коробейников, Светлана Возмилова