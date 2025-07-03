Какие двигатели предпочитают россияне

Какому мотору отдают предпочтение российские автомобилисты и существуют ли здесь гендерные или возрастные особенности? Об этом редакция Quto узнала из отчёта САППА РОМИР.

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Выбор автомобиля — это всегда компромисс между желаниями, возможностями и практичностью. И если российские автомобилисты решают, какое «сердце» будет у их «железного коня», то абсолютным фаворитом здесь по-прежнему остаётся бензиновый атмосферный двигатель. За него высказались 54% опрошенных. За бензиновый турбированный агрегат выступают 43% россиян. Незначительное число опрошенных предпочтут автомобиль с гибридным двигателем — только 1%, а дизельный или турбодизельный — 2%.

Отдельно были изучены предпочтения в отношении альтернативных типов двигателей. Так, газ (например, сжиженный или сжатый природный газ) выбирают 2% россиян, гибридный без возможности зарядки от электросети — 3%, гибридный с возможностью зарядки от электросети — 5%, а полностью электрический — 2% участников опроса.

При выборе типа двигателя значительную роль играл и возраст отвечавших. Выяснилось, что бензиновый атмосферный чаще всего предпочитают люди от 40 лет, а бензиновый турбированный мотор — от 25 до 35 лет. Гибридные автомобили, дизельные и турбодизельные двигатели предпочитают молодые россияне из возрастной группы от 18 до 24 лет.

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Эта возрастная дифференциация подчёркивает не только технические запросы разных поколений, но и их общие жизненные установки – стремление к инновациям и скорости у молодых, акцент на стабильность и долговечность у старших.

Кроме того, выяснилось, что машины с бензиновым атмосферным двигателем чаще выбирают женщины, а бензиновый турбированный агрегат, напротив, более популярен у мужчин. Это легко объяснить: сильный пол предпочитает турбо за мощность, любовь к скоростям и динамике на дороге, женщины более консервативны и придерживаются классики.

Исследование доказывает, что возраст и пол играют значимую роль в выборе двигателя личного автомобиля, влияя на решение в пользу экономичности, мощности или определённых экологических характеристик.