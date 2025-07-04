Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь вариатору до 300 тысяч км

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Покупка почти любого кроссовера с почти любым вариатором при пробеге 150 тысяч км нерациональна, пока на рынке достаточно моделей с гидроавтоматами – в среднем более жизнестойкими, чем CVT, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

И это так: в пределах одного миллиона рублей при возрасте не старше 12-13 лет возможные варианты: Hyundai ix35 и Kia Sportage, Opel Mokka, Suzuki Vitara, Nissan Terrano, Chevrolet Captiva. Все – с полноценными автоматами и примерно такими же пробегами. Вариатор в возрасте – в большей степени «кот в мешке», чем гидроавтомат. Вероятность неисправностей при том же пробеге выше. Однако есть редкие случаи, претендующие на исключения.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Цена Peugeot 4007 на вторичке – от 700 тысяч рублей за машины в возрасте 12-15 лет. Предложений с пробегами менее 150 тысяч км почти нет. Технически это клон «второго» Mitsubishi Outlander, равно как и Citroen C-Crosser. Но Пежо и Ситроены на вторичке стоят заметно дешевле японского аналога. Двигатели – атмосферники Mitsubishi. Для выбора имеем сочетания 2.0 (147 л.с.) с вариатором при переднем приводе или 2.4 (170 л.с.) с вариатором при полном приводе. В обоих случаях CVT – Jatco JF011E.

Этот вариатор наделен многими слабостями (степ-мотор, соленоиды, сальники, датчики, подшипники валов), быстро может растянуться цепь. Но среди вариаторов Jatco считается самым жизнестойким и в ремонт до 100 тысяч км попадает редко. А вот после 150 тысяч – часто. При покупке 4007 или C-Crosser или Outlander с таким пробегом непременно надо держать в уме расходы на скорый ремонт.

Случаи, когда «одиннадцатый» без запинок преодолевает пробеги свыше 250 тысяч км, известны и описаны. Но такой результат, думается, достижим только у сверхзаботливых хозяев, которые идут на превентивные переборки агрегата, не дожидаясь гула, скрипов и аварийных режимов.