Кроссоверы Jetour подешевели на 200 тысяч рублей

Китайская марка Jetour пересмотрела прямые выгоды на компактный кроссовер Dashing, сообщает портал «Китайские автомобили».

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Так, Jetour T2 версии Expedition 2024 и 2025 годов выпуска можно купить на 100 тыс. рублей дешевле.

У Jetour Dashing в переднеприводном исполнении Luxury 2024–2025 годов выпуска с 150-сильным и 190-сильным двигателями выгода выросла на 100 тыс. рублей. В полноприводной комплектации Luxury 2024 года с мотором 186 л.с. скидка увеличилась на 200 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км.

Ранее стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево.