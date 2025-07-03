Автозапчасти в России подорожали на 15% в 2025 году

Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала динамику стоимости автомобильных запчастей по итогам первого полугодия 2025 года. Как рассказали эксперты "Российской газете", средняя стоимость "расходников" и запчастей для мелкого ремонта выросла на 15%, если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого года.

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К росту стоимости ведет совокупность причин: удорожание затрат на международную логистику, высокая инфляция, проект по обязательной маркировке большой группы товаров, рост налоговой и другой финансовой нагрузки в автобизнесе. Однако изменения в ценах в этом году происходят более плавно и менее ощутимо для автовладельцев.

По данным аналитиков Fit Service, по итогам 6 месяцев 2025 года в среднем на одного уникального автовладельца приходится на 5,4% запчастей в штуках больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть в каждом среднем чеке теперь 7,2 запчасти, а в прошлом году средний показатель был - 6,8 деталей на каждого клиента.

"Клиенты стали покупать больше запчастей и тратить на них больше средств, чем в прошлом году. Это связано с изменениями характера обращений автовладельцев. Все чаще на сервис приезжают не за стандартным техническим обслуживанием, а именно за специфическим ремонтом. Самая большая группа автомобилей в нашей стране уже старше 15 лет. А такие машины требуют замены многих деталей и полноценного ремонта", - рассказала "РГ" Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Аналитики международной сети автосервисов составили рейтинг самых востребованной автозапчастей среди россиян. По данным экспертов, чаще всего россияне покупают моторные масла, фреон и другие технические жидкости (смазки для тормозных механизмов, тормозную жидкость, антифриз). Далее в рейтинге идут: фильтр масляный, лампы, свечи зажигания, фильтр салонный, материалы для слесарных работ (например, шайба уплотнительная пробки масляного поддона), стойка стабилизатора.

Поскольку автомобильные запчасти - это огромная номенклатурная группа, то анализировать ее можно по-разному. Например, если формировать рейтинг не по отдельным товарам, а сгруппировать запчасти по ключевым группам, то получим такой список самых частотных покупок.

Важно отметить, что объемы продаж по большинству товарных групп выросли в этом году.