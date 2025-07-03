Назван самый популярный кабриолет на вторичном рынке

Эксперты «Авито Авто» проанализировали июньские данные по предложению и ценам на подержанные автомобили. Выяснилось, что за год их популярность выросла на 8%, а количество объявлений о продаже — на 34,5%.

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Самыми популярными в начале лета стали кабриолеты марок BMW, Mercedes-Benz и Ford. Причём немецкие автомобили привлекли внимание 25% всех поклонников кабриолетов, а вся «тройка» — 53,7%. Наиболее востребованными моделями на вторичном рынке стали Ford Mustang (7,9% от интереса), Mercedes-Benz SLK-класса (6,7%), а также три модели BMW: Z4 (5,9%), 3 серия (5,1%) и 4 серия (4,8%).

Наибольшее количество продаж на платформе по итогам июня пришлось на кабриолеты брендов BMW, Mercedes-Benz и Porsche — 51,3% от всех предложений. По количеству объявлений среди моделей лидировали BMW Z4 (7,6%), BMW 4 серии (5,5%) и Mercedes-Benz SLK-класс (5,3%).

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«Машины с откидной крышей неизменно привлекают тех, для кого кабриолет является не просто средством передвижения, а способом самовыражения и источником ярких эмоций. При растущем количестве объявлений в начале лета наблюдалось заметное снижение цен на некоторые популярные модели. Например, Mini Cooper с пробегом стал на 19,1% дешевле, чем в первый летний месяц прошлого года», — говорит руководитель сервиса «Селект» в «Авито Авто» Эдуард Ефремов.

Что же касается цен на кабриолеты с пробегом, то в июне средняя стоимость автомобилей из первой «десятки» составила от 609 999 рублей за Peugeot 206 до 4 490 000 за BMW 4-й серии. Самый популярный в России кабриолет Ford Mustang в среднем предлагается за 3 миллиона рублей.